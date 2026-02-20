Una de las principales preguntas estos tres días ha sido: ¿quiénes ganan y quiénes pierden con la censura de José Jerí y la elección de José María Balcázar?

Cuando se planteó la vacancia de Dina Boluarte, de un momento a otro, y, en ese momento, sin ningún tipo de sospecha de delito o de inconducta presidencial (el detonante fue una balacera en un concierto), hubo muy pocas voces que señalaban que no había razón para generar inestabilidad a tan pocos meses de las elecciones.

En 24 horas, casi la totalidad de los congresistas, votaron a favor de la vacancia, con el único argumento, en ese momento, de que la lucha contra la delincuencia había fracasado y no tenía un plan definido. En ese tiempo, no importó la estabilidad, y nadie dijo que los comicios podrían venirse abajo, que todo se iba a paralizar por el cambio de ministros, y que había la posibilidad de entregarle el país a los comunistas. Nadie dijo que había que esperar a que termine su mandato para investigarla y acusarla. Simplemente la sacaron de un día para otro en una votación casi por unanimidad.

A pesar de las advertencias del periodismo y de diversos sectores políticos que señalaban todos los antecedentes de José Jerí (muy negativos, por cierto), la mayoría congresal, contra viento y marea decidió mantenerlo en la Presidencia del Congreso y, consecuentemente llevarlo a asumir la Presidencia de la República.

Después vino todo lo ya conocido. Semanas de gestos, desplazamientos, y shows mediáticos; de luna de miel con muy alta aprobación y efectismo sin eficacia; y luego sospechosas noches de chifa, raras salidas de compras de caramelos chinos, incomprensibles visitas a Palacio, de día y de noche; y, finalmente, versiones contradictorias, testimonios reveladores, mentiras, y excusas muy poco creíbles.

Planteadas las denuncias, las mociones de censura y la posibilidad de la vacancia, sustentadas en los sospechosos actos del Presidente, y los increíbles dichos de José Jerí, al margen de los diarios asesinatos de choferes de transporte público que mostraban el fracaso de la lucha contra la inseguridad; se empezó a invocar, en este caso sí, el derecho que él tenía de que se le investigue y se le acuse después del 28 de julio, la necesidad de mantener la estabilidad, el riesgo que corrían las elecciones, la posible parálisis del país, y se procedió a tratar de dilatar el debate parlamentario. Es decir, se hizo todo lo que no se quiso hacer con Dina Boluarte.

Censurado José Jerí, se elige a un nuevo presidente del Congreso, también con unos antecedentes poco recomendables, y con la etiqueta perulibrista y comunista radical. ¿Por qué los congresistas eligieron nuevamente a un presidente cuestionado y cuestionable?, difícil saberlo, pero podemos especular.

Lo más probable es que haya sido en base a intereses subalternos. El nuevo presidente nunca hubiera tenido los votos suficientes si sus electores hubieran sido solo los de izquierda. Y esto porque en la segunda vuelta se retiraron varios de izquierda y hubo varios votos blancos y viciados.

Han votado por él congresistas de otras bancadas, incluso de la derecha, algunos que seguro han negociado quedarse con algunos sectores o dependencias públicas, y otros que votaron por él para demostrar que censurar a Jerí fue la peor decisión política de los promotores de esa medida. El voto fue secreto y nunca sabremos la verdad, pero podremos sacar conclusiones sobre los pactos y/o alianzas al momento de la juramentación del gabinete y del nombramiento de los principales funcionarios públicos.

Pero al margen de las especulaciones políticas y de los titulares periodísticos de ayer y hoy, lo cierto es que las primeras declaraciones del nuevo presidente abren varias incógnitas y generan varias dudas.

Para ser un comunista radical, ha sonado raro que mencione como el primero y principal de sus tres ejes, la preservación del modelo macroeconómico, la estabilidad monetaria, y el riesgo de sobre saltos para los inversionistas. ¿Un comunista radical pensando en la tranquilidad y la confianza de los inversionistas? Obviamente es un enunciado, y el diablo puede estar en los detalles, pero de todas maneras es raro.

Se ha elegido a un nuevo presidente que también cuenta con antecedentes poco recomendables y con la etiqueta de comunista radical. Foto: GEC.

Un segundo tema es el de sus prioridades en reuniones. La primera con el presidente del BCR, Julio Velarde, y luego con la ministra de Economía. Claro, él ha dicho que se trata de saber si se puede rascar la olla para cumplir con la deuda social, y hay que saber con exactitud a qué se refiere, pero de entrada no suena mal que se reúna con quienes van a bajarlo a tierra.

Sus otros ejes son las elecciones transparentes e imparciales y la lucha contra la inseguridad. Esto sumado a reuniones con los líderes políticos, las iglesias y los generales. No suena mal una agenda acotada.

Sabremos si todo eso es bueno cuando nombre a su gabinete y anuncie sus primeras medidas, pero el hecho de decir que no indultará a Pedro Castillo y que va a evaluar a este gabinete, puede bajar algunas tensiones.

Balcázar debe elegir entre ser un verdadero perulibrista o pasar a la historia como el presidente de la transición que Jerí no supo ser. Lo sabremos en apenas unos días.

Y pueden pasar dos cosas, o da la razón a quienes querían seguir con Jerí y hablaron de la entrega del país a los comunistas; o, da la sorpresa y lo hace mejor que Jerí, haciendo que se justifique plenamente haberlo censurado. Ahí sabremos realmente quienes pierden y quienes ganan.