En 2025, el Perú consolidó su presencia en el mercado internacional pesquero y acuícola al superar los US$ 1,880 millones en exportaciones hidrobiológicas, resultado impulsado por las certificaciones sanitarias otorgadas por la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, organismo adscrito al Ministerio de la Producción.

Estas certificaciones permitieron que 191 empresas peruanas exporten 572,848.72 toneladas métricas de productos hidrobiológicos , cumpliendo con los estándares sanitarios exigidos por los principales mercados internacionales.

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El ministro de la Producción, César Quispe, resaltó la importancia del sistema sanitario para el crecimiento del sector. Señaló que las certificaciones no solo aseguran la inocuidad de los productos, sino que también facilitan la apertura y consolidación de mercados en el exterior, generando oportunidades para las empresas y trabajadores vinculados a la actividad pesquera y acuícola.

Las certificaciones sanitarias permitieron que cerca de 200 empresas peruanas exporten productos hidrobiológicos a los principales mercados internacionales. Foto: Produce.

Entre los principales productos exportados destacó la pota, que lideró los envíos con 444,110.50 toneladas métricas y un valor superior a US$ 1,409 millones, con destinos como China, España y Corea . Le siguió el jurel, con exportaciones por 62,469.22 toneladas métricas valorizadas en más de US$ 64 millones, principalmente hacia países africanos como Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

Por su parte, el langostino registró exportaciones por 26,310.85 toneladas métricas, superando los US$ 216 millones, con mercados clave como Estados Unidos, Corea del Sur y España. La concha de abanico alcanzó un valor de US$ 183 millones, mientras que la anchoveta sumó más de US$ 5 millones en envíos al exterior.

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Desde el sector Producción destacaron que el fortalecimiento del sistema sanitario pesquero y acuícola permite que más productos peruanos ingresen a mercados internacionales con estándares de calidad reconocidos, lo que contribuye a mejorar la competitividad del país, impulsar el crecimiento económico y generar empleo formal.