Agrokasa envió a Chile el último contenedor de palta de Ica. (Fuente: Midagri)
Redacción Gestión
La informó que culminó con laen su sede de Ica. De hecho, la compañía recientemente ha concretado el despacho del último contenedor de este producto hacia Chile.

En detalle, la firma envió 344 contenedores de palta al mercado chileno, lo que equivale en volumen a 7,817,621 kilos. Asimismo, en cuanto a volumen cosechado, la compañía logró 8,289,669 kilos en la misma campaña.

“Agradecemos a todo nuestro equipo por su dedicación y compromiso para seguir cultivando bienestar y desarrollo para el mundo”, destacó la agroindustrial en sus redes sociales.

Paltas, uvas y arándanos son los principales productos de exportación de Agrokasa. (Foto: agrokasa.com)
Deja de exportar espárragos

En febrero último, .

“El mes pasado realizamos el último envío de espárrago; este cultivo (...) cierra un capítulo a la vez que nos enfocamos en las oportunidades que nos depara el futuro”, afirmó la compañía.

Si bien la firma no brindó mayores alcances sobre esta decisión comercial, así como tampoco cuál sería la prioridad de la empresa en adelante; la compañía amplió sus sembríos de uva. En el mes de enero incorporamos las variedades de uva Sweet Celebration, Jack Salute y Sweet Favors, las cuales son cultivadas en nuestros fundos de Ica”, informó la compañía que también cultiva y exporta arándanos.

Agrokasa tiene 30 años en el mercado, con fundos en los valles de, y.

