¿Cumplieron la meta de exportación prevista para el 2022?

En realidad no la llegamos a cumplir por un 1%, debido a los bloqueos de carreteras que no permitieron fluidez en nuestras exportaciones, retrasando algunos envíos. Eso hizo que no llegáramos a las metas que se habían establecido.

¿Qué productos han sido los afectados?

En el último trimestre del 2022 fueron los congelados de fresa y mango. Estos llegaron con retraso a Estados Unidos y Canadá.

¿Cuál fue el monto total de lo exportado en el 2022?

No tenemos la cifra exacta, pero vamos acabar entre US$16 y US$ 17 millones, casi la misma facturación del 2021. La proyección estaba cercana a lo que hemos vendido; sin embargo, en el último trrimestre, la crisis en Europa no dio muchas expectativas. Disminuimos, pero al final nos ajustamos y hemos exportado casi lo que queríamos.

Inversiones

¿Qué inversiones tienen proyectadas para este año?

Este año no habrá ninguna inversión por la coyuntura nacional e internacional. Lo que vamos hacer es afianzar el proyecto que iniciamos el año pasado. Realizamos un desembolso de casi US$ 4.5 millones en la ampliación de la planta de congelados, en Casma (Áncash), con la que planeamos duplicar nuestra capacidad, pero en el curso de los próximos tres años.

¿Cuál es la capacidad actual de la planta de congelados?

Nosotros teníamos aproximadamente unos 350 contenedores anuales, pero en los próximos tres años, debemos estar en unos 700 contenedores.

¿Esto implicará priorizar el procesamiento de algunos frutos en especial?

No. En todos los frutos habrá un crecimiento.

¿Saldrán a buscar nuevos mercados ante una mayor oferta?

Más que buscar nuevos mercados, vamos a buscar nuevos clientes en los mercados que ya tenemos y que son economías en desarrollo, como Estados Unidos, Canadá, Europa o Asia. También (queremos) venderle más a los clientes actuales.

¿Había proyectos en cartera que se han postergado?

No, realmente. Veníamos de una inversión importante en el 2022 y es necesario esperar que madure.

¿Se han mantenido los precios de la fruta congelada en el exterior?

En el último trimestre, sobre todo en el mercado europeo, los pedidos disminuyeron con respecto a lo que teníamos planificado. Lo que pasa es que son mercados que están muy cautos debido a la guerra y los precios también bajaron ligeramente. Ha sido un trimestre complicado en torno al mercado europeo.

¿Qué porcentaje de las exportaciones es representado por Europa?

Entre el 35% y 45%. El resto se divide entre América del Norte, Estados Unidos, Canadá y después países Asia. El mercado es muy parejo entre Europa y Canadá.

¿Un descenso de los pedidos en Europa va a implicar que demanden menos fruta?

No. El efecto del último trimestre del 2022 ha sido coyuntural. Notamos una recuperación del mercado en Europa y creemos que los niveles de demanda se van a restablecer.

Mario Salazar, presidente de la empresa agrícola Chavín de Huántar.

Cultivos

¿Cultivan áreas agrícolas propias?

Tenemos muy pocas, que no son relevantes para el core business de Chavín. La proveeduría parte de aproximadamente 800 pequeños y medianos agricultores, quienes se ubican desde el sur chico hasta Piura, dotándonos de los diferentes frutos.

¿Cómo se ha manejado el alza de los fertilizantes?

Estimamos que los costos en los campos subieron entre 15% a 25%. Sin embargo, se ha compensado con la reducción de otros costos vinculados al control de plagas y una mayor productividad.

¿Esto no se ha proyectado en un mayor precio de la exportación?

No. Yo creo que más ha impactado en el costo, que en el precio.

¿Tuvieron problemas para el traslado de la fruta desde el norte a la planta de Casma?

Sí, en el mango que se traía desde Piura. Hemos tenido trailers de 30 toneladas cada uno parados en Chao y Virú, por dos o tres días. No llegó en el periodo planeado, generando que algunos días de la semana la planta esté parada. Además, la semana pasada, cuando se cerró Barranca, tuvimos un par de días que no pudimos despachar al Callao.

¿Esta demora de la fruta en carretera no tiene un impacto?

Probablemente tengamos impacto en los rendimientos de la fruta, principalmente, por los tiempos de maduración. Sin embargo, confíamos en que podemos trabajar la fruta sin que tenga gran pérdida de rendimiento.

Proyecciones

¿Cuánto se estima que crecerán las exportaciones este año?

Este año vamos a generar por lo menos 100 contenedores más que el año pasado y estimo que estaremos bordeando los US$ 20 millones en envíos. También es cierto que la coyuntura de los primeros días de enero no nos permite tener un pronóstico cierto todavía. La incertidumbre es algo que está haciendo que todos, en el sector, seamos cautos con las inversiones.

HOJA DE VIDA

Nombre: Mario Salazar

Profesión: Economista con un MBA en la Universidad de Miami. Especialización y cursos de postgrado en ESAN Graduate School of Business, Universidad del Pacifico, PAD Piura, entre otras instituciones

Cargos: Miembro de la Asociación de Empresas Familiares (AEF); director en gremios como AGAP, past president de APEM, entre otros.