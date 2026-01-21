“Las cosas están un poco caóticas y los mercados se sienten algo en pánico”, dijo Michele , director de inversiones y jefe global de renta fija, en una entrevista con Bloomberg. “El mercado tuvo un ataque en abril y luego retrocedieron en muchas cosas, y después llegó la calma. Necesitamos escuchar ese mismo tipo de mensajes”.

El S&P 500 borró sus ganancias de 2026 el martes y los bonos y el dólar cayeron después de que Trump amenazara con imponer aranceles a varios países europeos que se han opuesto a su presión para tomar el control de Groenlandia.

La agitación llegó después de que el rendimiento del bono japonés a 40 años alcanzara un máximo histórico, ante las preocupaciones de que una elección anticipada convocada por la primera ministra, Sanae Takaichi , pueda allanar el camino para un gasto gubernamental más laxo que agrave las finanzas del país.

El bono a 40 años repuntó el miércoles después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama , llamara a la calma entre los participantes del mercado. Se espera que Trump llegue a Davos el miércoles.

Michele dijo en la entrevista con Bloomberg Radio & TV que los compradores globales de renta fija no tienen buenas alternativas a los mercados de deuda de Estados Unidos, incluidos los gubernamentales y corporativos, dada su profundidad y liquidez.

Los mercados de bonos en Japón se han vuelto “desanclados” después de que la convocatoria electoral encendiera las preocupaciones sobre el gasto fiscal, agregó.

“Pensábamos que el presidente iba a Davos para hablar sobre vivienda y asequibilidad de las tarjetas de crédito. De repente, ahora se ha convertido en un tema de la asequibilidad de Groenlandia”, dijo Michele.