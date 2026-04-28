ODIN Mining del Ecuador SA, una unidad local de la minera china, cerró las condiciones para desarrollar el yacimiento Los Cangrejos en la provincia de El Oro, según un comunicado del ministerio de Ambiente y Minería. CMOC adquirió el proyecto en junio del año pasado mediante la compra de la canadiense Lumina Gold Corp.

Actualmente, la mina sigue en la fase de diseño y planificación, y el acuerdo “acelerará la ejecución del proyecto”, dijo un portavoz de CMOC por mensaje de texto. Las acciones de la empresa —que casi se han triplicado en los últimos 12 meses— cayeron hasta 4.1% en Hong Kong el martes.

El incipiente sector minero de Ecuador ha estado en transformación durante el último año, mientras el gobierno impulsa una serie de nuevas regulaciones. Las medidas en el sector han incluido cobros, que fueron impugnados por las mineras, así como una revisión de la forma en que se calculan los costos del suministro eléctrico.

El Estado obtendrá unos US$ 4,400 millones en beneficios económicos del proyecto Los Cangrejos, dijo el ministerio, al citar patentes, regalías, ganancias, impuestos y otros conceptos.

La más reciente ronda de negociaciones sobre la iniciativa comenzó a inicios de este año, antes de concluir en marzo, según el comunicado.