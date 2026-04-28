Gold bars are seen inside the precious metals refinery plant of Italpreziosi SpA in Arezzo, on Tuesday, May 6, 2025. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
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La china CMOC Group Ltd. firmó un acuerdo por US$ 1,700 millones con Ecuador para desarrollar una importante mina de oro en el país sudamericano.

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