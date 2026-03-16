El presidente José María Balcázar salió en defensa del Gabinete Ministerial. Fue durante la ceremonia de entrega de ambulancias urbanas celebrada en Palacio de Gobierno.

Balcázar subrayó que su administración lleva apenas 20 días en funciones y que aún es pronto para emitir juicios sobre la gestión de sus ministros. Bajo esa línea, el jefe de Estado señaló que el desempeño de cada integrante del gabinete quedará demostrado con el tiempo y el trabajo.

Asimismo, resaltó las aptitudes profesionales de su equipo y aseguró que su labor será reconocida por la ciudadanía.

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“Este es el mensaje que damos hoy. El Gobierno que presido tiene un equipo de ministros básicamente todos ellos profesionales y técnicos de calidad. Estamos apenas a 20 días de gobierno, pero he dicho que a los hombres de este gabinete se les conocerá por los resultados, nada más”, sostuvo.

Durante el acto participaron el ministro de Salud, Carlos Velasco, y representantes de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, conocida como Unops.

Mandatario subrayó que su administración lleva apenas 20 días en funciones. Foto: GEC

La ceremonia también sirvió como escenario para concretar un acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Unops orientado a fortalecer la atención sanitaria en el interior del país. El primer lote de ambulancias será distribuido en las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y San Martín.

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El miércoles 18 de marzo, la premier Miralles tiene agendada su presentación ante el Parlamento para exponer los avances del gobierno y solicitar formalmente el respaldo legislativo.

Aun no se tiene la certeza si es que el equipo ministerial alcanzará los votos necesarios que se requieren para obtener el voto de confianza.