El secretario general nacional de Acción Popular, Juan José Abad Cabrera, desmintió que Alfredo Barnechea haya sido expulsado del partido.

Mediante un comunicado, precisó que no existe ninguna decisión partidaria que disponga la salida de Barnechea de la organización política.

“Desmiento de manera categórica las versiones falsas que pretenden señalar una supuesta expulsión de Alfredo Barnechea de nuestro partido”, señala el pronunciamiento.

En el documento, se mencionó que Alfredo Barnechea fue una figura clave para relanzar Acción Popular en el año 2016 y señaló que el 7 de diciembre fue elegido candidato presidencial en un proceso interno supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según el pronunciamiento, dicho organismo “ha señalado de manera expresa que no existieron irregularidades en dicho proceso”.

“La trayectoria y calidad personal de Alfredo Barnechea, estrecho amigo del presidente Fernando Belaúnde Terry, prestigian y fortalecen a nuestro partido”, añadió el comunicado.

Este pronunciamiento se da en un contexto de tensiones internas en el partido, donde el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, declaró que, tras un presunto fraude en las primarias, se inició un proceso disciplinario de expulsión contra varios implicados, entre ellos Barnechea y Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Electoral.