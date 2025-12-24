Secretario general de Acción Popular desmiente supuesta expulsión de Alfredo Barnechea. (Foto: El Comercio)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El secretario general nacional de Acción Popular, Juan José Abad Cabrera,

de la organización política.

“Desmiento de manera categórica las versiones falsas que pretenden señalar una supuesta expulsión de Alfredo Barnechea de nuestro partido”, señala el pronunciamiento.

En el documento, supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según el pronunciamiento, dicho organismo “ha señalado de manera expresa que no existieron irregularidades en dicho proceso”.

“La trayectoria y calidad personal de Alfredo Barnechea, estrecho amigo del presidente Fernando Belaúnde Terry, prestigian y fortalecen a nuestro partido”, añadió el comunicado.

Este pronunciamiento se da en un contexto de tensiones internas en el partido, donde , entre ellos Barnechea y Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Electoral.

Mediante un comunicado, se precisó que no existe ninguna decisión partidaria que disponga la salida de Barnechea. (Foto: Archivo GEC)
