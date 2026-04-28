Hay dos temas que se mantienen en compás de espera y están vinculados al puerto de Chancay: el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y las obras en las zonas de influencia.

Al respecto, Santiago Vascones Morey, director ejecutivo de la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico e Integral del Puerto de Chancay (ANA-Chancay), dio algunas luces sobre la situación actual durante su presentación en la Comisión de Transporte del Congreso de la República.

Vascones mencionó que en conversación con la municipalidad distrital de Chancay se ha abordado la situación de la Vía Evitamiento Chancay-Chancayllo y el puente Chancay. Además, se ha hecho seguimiento con la comuna de Huaral a los avances del PDU. “La última información que tenemos es que está en la comisión de regidores para el dictamen respectivo y poder tener el PDU de Chancay aprobado”, remarcó el funcionario.

Cabe recordar que este plan contenía, entre otros temas, una propuesta para el trazo de la vía mencionada propuesta por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Inicialmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no estaba de acuerdo con dicho trazo y tenía su propio planteamiento, pero ahora se entendería se llegó a un “punto medio” (con un nuevo planteamiento de parte del MTC).

Esto porque, agregó el funcionario, se han reunido con el MTC y “verificado el trazo de la Vía Evitamiento Chancay-Chancayllo, el puente Chancay y paso desnivel propuesto por este ministerio”. “Hemos quedado con el MTC que apenas tenga la decisión del trazo que va a realizar, pueda ser sensibilizado y lo explique”, apuntó.

Hay dos temas que se mantienen en compás de espera y están vinculados al puerto de Chancay: el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) y las obras en las zonas de influencia. (Imagen: Andina)

Proyectos alrededor del puerto de Chancay

Vascones también se refirió a las obras aledañas al puerto de Chancay. El año pasado se planteó una cartera de inversión estratégica territorial con 21 proyectos. Sin embargo, el último 22 de abril, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), a cargo de esas obras, envió un documento a la ANA-Chancay indicando que no existe actualmente presupuesto para llevarlas a cabo.

Estos proyectos son, por ejemplo, comisaría –como las de Chancay, Aucallama, Cruz Blanca–, carreteras, centros de salud, entre otros. Frente a ello, se buscaría ir bajo Obras por Impuestos (OxI).

“Con ProInversión nos hemos reunido y en base al documento de la ANIN, donde se indica que no tiene presupuesto [para esta cartera], voy a hacer un documento para la entidad de promoción de la inversión con el fin de alertar que existen estas propuestas y conocer cuáles se podría hacer por OxI”, puntualizó.

De hecho, con la intención de que se hagan algunas de las obras aledañas bajo OxI, la ANA-Chancay también se reunión con el Gobierno Regional de Lima.

“Le hemos dado la alternativa de que algunos proyectos, que están en esta cartera, puedan ser realizados con un impulso inicial de parte del GORE o, la otra posibilidad, es que ellos lo ejecuten por OxI. [El GORE Lima] tienen un fondo para OxI que no está siendo ejecutado. Esta semana espero tener la reunión con la gobernadora [de Lima] para ver los proyectos que podrían llevar a cabo”, puntualizó.