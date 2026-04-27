La compañía peruana Ransa, operador logístico integral con presencia a lo largo de la costa del Pacífico de Latinoamérica, acelera su crecimiento en la región y proyecta superar los US$ 650 millones en ingresos en 2026, tras cerrar el 2025 con un avance de 10%. La compañía, con presencia desde México hasta Chile, anticipa un nuevo año de expansión a doble dígito, apoyada en la integración de operaciones, nuevos contratos y una mayor ocupación de su infraestructura logística.

El desempeño del último año estuvo impulsado por un aumento de 15% en la ocupación de almacenes, así como por la adjudicación de contratos en el sector extractivo en Perú por más de US$ 60 millones. A ello se suman la implementación de un almacén de frío en Honduras, la ampliación de un centro de distribución en El Salvador y la incorporación de nuevos clientes en mercados como Ecuador y Bolivia.

La empresa opera actualmente en 12 países, con 95 sedes, 23 líneas de negocio y más de 4 millones de m² de infraestructura logística. En los últimos años, además, consolidó su presencia mediante la fusión con TCF (operador logístico en Centroamérica) en 2023 y la adquisición de Loginsa en Chile en 2024.

“Nuestra perspectiva de crecimiento para 2026 se fundamenta en un modelo operativo integrado, una inversión decidida en tecnología y un firme compromiso con la gestión sostenible. Así podemos ofrecer una experiencia digital única y un servicio ágil y personalizado a más de 3,000 clientes en la región”, afirmó Paolo Sacchi, CEO de Grupo Ransa. En esa línea, la compañía incorporó 720 nuevos clientes en el último año.

Apuesta por tecnología y sostenibilidad

Uno de los principales motores del crecimiento de Ransa es la digitalización de su cadena de valor. En los últimos tres años, la empresa ha invertido más de US$ 40 millones en innovación tecnológica y prevé destinar entre US$ 8 millones y US$ 10 millones anuales en este rubro.

Ransa opera 95 sedes en 12 países de Latinoamérica. (Foto: Difusión)

Estas inversiones incluyen la estandarización de sistemas core multipaís como WMS (sistema de gestión de almacenes) y TMS (sistema de gestión de transporte), además de un Data Lake (plataforma de integración y análisis de datos a gran escala) y el desarrollo de herramientas como Ransa360, que permite a los clientes monitorear en tiempo real el traslado de productos y el estado de sus operaciones logísticas.

En paralelo, la compañía avanzó en su estrategia de sostenibilidad. En 2025 midió por primera vez su huella de carbono en 10 de los 12 países donde opera, en alianza con la Corporación Financiera Internacional (IFC). Este proceso permitió establecer una línea base y definir un plan de descarbonización con metas específicas.

De cara al 2030, Ransa, que cuenta con más de 9,000 colaboradores en la región, proyecta alcanzar los US$ 1,000 millones en ingresos, con un crecimiento anual promedio de 10%, apoyado en gobernanza climática, eficiencia en costos y desarrollo tecnológico.

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