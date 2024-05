La marca, que comenzó a fabricar sus primeros productos en el 2020, en una planta pequeña en Chorrillos, pensó que solo después de consolidarse en el mercado local llegaría a la etapa de exportación. “Primero teníamos que ser exitosos en el país para luego salir con orgullo con nuestras papas”, dice Añaños. Pero el interés del mercado internacional los sorprendió. A la fecha, el 12% de su producción total se exporta a Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador, México y hace poco se sumó Estados Unidos.

“Una de las razones por las que no crecíamos a mayor velocidad es porque estábamos en una planta pequeña. La nueva planta nos permitirá llegar a más lugares en el mundo”, menciona el empresario.

Para la nueva fábrica —ubicada en un área de 10,000 metros cuadrados en Lurín, al sur de Lima—, se destinó una inversión de US$ 15 millones. Tiene una capacidad actual de 10,000 toneladas métricas, pero el plan es llegar a las 20,000 en la primera parte del 2025 gracias al ingreso a nuevos mercados. En el pipeline de ventas para las próximas semanas figuran España y también Los Ángeles, en Estados Unidos. Y para los próximos meses sumarían al resto de países de la Unión Europa, afirma Nathalia Mateus Amaya, Chief Marketing Officer y directora de ventas internacionales de Tiyapuy.

“Por primera vez en la historia del país se lanza una línea de papas nativas pre fritas congeladas", destaca Carlos Añaños, fundador de Tiyapuy. (Foto: Karen Zárate)

Así, se proyecta que al cierre del 2024, la participación del volumen exportado alcance el 17% de toda la producción de la planta, y en el corto plazo, suba a 50%.

Cabe indicar que Tiyapuy ha llegado a diversos países a través de diferentes distribuidoras, incluyendo la cadena Dollar City. Añaños indica que esperan cerrar pronto un acuerdo con Walmart. “Antes no podíamos presionar las negociaciones porque no teníamos capacidad para atender la demanda, ahora sí”, destaca. Y agrega: “El crecimiento que vemos con la marca tiene dos aristas; primero, un poco lento y luego un crecimiento sostenido porque esta papa nativa no existe en ninguna otra parte del mundo”. La marca también se vende por Amazon México y Estados Unidos, y también ha sumado como aliado a Mercado Libre. Tiene presencia en aerolíneas como Latam Airlines, Delta, American Airlines, entre otras.

Papas pre fritas

El primer producto que lanzó Tiyapuy fueron los chips de papas nativas orgánicas. Le siguieron sus diferentes presentaciones ―unas cinco― y en diferentes sabores ―este año lanzaron limón-pimienta y jalapeños, por ejemplo―. Posteriormente sumaron su línea de snacks a base de camotes, quinua orgánica, chifles y café. Ninguna lleva octógonos nutricionales.

Añaños adelantó a G de Gestión que el 30 de mayo comenzarán a distribuir los primeros lotes de su nueva línea. “Por primera vez en la historia del país se lanza una línea de papas nativas pre fritas congeladas. Es innovador, nunca se había producido pese a que tenemos papa e importamos 35,000 toneladas de este tubérculo al año. Estoy convencido de que los peruanos comeremos papas nativas”, remarca Añaños. Para este 2024 se calcula producir unas 2,000 toneladas de este producto.

A nivel local, el primer cliente con el que han cerrado un acuerdo es Mediterráneos Pollerías y esperan llegar a otras cadenas de restaurantes premium. Mientras que en el extranjero, Nathalia Mateus revela que “en dos o tres meses” empezarán a enviar muestras a Estados Unidos (Los Ángeles). “Esto constituye un desafío porque [el producto] viaja refrigerado”, indica.

LEA TAMBIÉN: Grupo AJE se prepara para lanzar nuevos productos en el segundo semestre

“No son papas, son joyas”

Añaños prefiere denominar a las papas nativas “joyas”, por su singularidad en el mundo. “Esta es una industria que creo nadie vio. En el 2019, los agricultores contaban que la papa nativa se pudría en las chacras y las vendían a 50 céntimos. En el 2020, nosotros les dijimos que les íbamos a pagar tres soles, seis veces más. Pensaban que estábamos locos, pero nuestra visión era construir un futuro más empático. Yo, que venía de un modelo de negocio win-win, creo que es mejor un modelo win-win al cuadrado, donde ganemos tú, yo y los consumidores tengan una joya en su paladar. Y este es el modelo que empieza a tener acogida y por eso el consumidor lo aprecia”.

El área en donde se ha instalado la planta tiene capacidad para seguir creciendo y Añaños no ha descartado sumar nuevas categorías en el rubro de alimentos. Por ahora, no obstante, indica que seguirá centrándose en lo que él llama “su gran locomotora”: las papas nativas. “Esta es una gran oportunidad para poner en valor más de 8,000 hectáreas que se cultivan en la zona altoandina”, finaliza.

MÁS DE G DE GESTIÓN

SOBRE EL AUTOR Ani Lu Torres Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

SOBRE EL AUTOR Débora Dongo-Soria Saito Es editora de la revista G de Gestión. Estudió Ciencias y Artes de la Comunicación y tiene una maestría en Periodismo y Globalización. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la profesión. Fue becaria Dag Hammarskjöld (Naciones Unidas) y Transparency Fellow (Transparencia Internacional).