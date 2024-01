¿Cómo cerró AJE el 2023?

Por temas climáticos, logramos tener un consumo sostenido en Perú, pese a la coyuntura económica.Hemos crecido a doble dígito y eso se debe a nuestras innovaciones.

¿Cuántos lanzamientos han tenido en el año que pasó?

Parte del ADN de AJE es la velocidad de lanzamientos, en innovación no hemos parado. No tengo la cifra exacta, pero puedo decir que a nivel mundial lanzamos más de 150 productos al año, y la proporción es pareja en todos los países.

Y para este año ¿la perspectiva de ventas es auspiciosa?

Ya se habla de un fenómeno de El Niño moderado, pero que será caluroso. Claro, por un lado hay más consumo pero por otro una mayor interrupción de servicios que complica toda la cadena de distribucióny afectará no solo a Perú sino a otros países de la región.

¿Qué planean en cuanto a nueva oferta?

En categorías, el consumidor tenderá a tomar más agua o incluso rehidratantes, y ahí competimos con Sporade. Lo que tenemos que hacer es potenciar las capacidades. De cara a esta temporada, nuestra apuesta es asegurar la capacidad logística en todas nuestras plantas y poder abastecer la demanda, como en el caso de agua. Estamos haciendo innovaciones como el caso de Cielo Alcalina, que hemos lanzado.

En cuanto a capcidades ¿implica nuevas inversiones?

El Niño se anuciaba desde hace mucho y ya hemos realizado inversiones en ampliar nuestros centros de distribución y mejorar infraestrucura, además de flota, donde seguiremos haciendo inversiones, por ejemplo con camiones eléctricos, o de gas natural, que sean más amigables.

¿Invertirán en nuevas plantas?

Por ahora no. En Perú, tenemos planta en Chiclayo, Tarapoto, Pucallpa y Lima. Pero sí estamos invirtiendo en esas sedes para tener más líneas de producción pero enfocado en tecnología. Por ejemplo, líneas de embotellado en calientey estamos trayendo una línea aséptica que permitirá hacer una variedad de productos e innovaciones. Esto nos permitirá sumar nuevos productos hacia el segundo semestre.

¿A nivel internacional también están haciendo inversiones?

Estamos invirtiendo en nuevas líneas y mejoras en tecnología en Camerún, en Nigeria, en Egipto, Guatemal, Nicaragua e incluso Venezuela, donde seguimos peleando el mercado.

¿También impulsarán el área de distribución?

A medida que vas creciendo requieres asegurar la red logística y estamos haciendo inversiones en centros de distribución, tanto en nuevos como en automatizarlos, por ejemplo en Perú y Centroamérica, en Colombia y Ecuador, además de otros países.

En cuanto a expansión internacional ¿seguirán con franquicias?

No. Teníamos franquiciado Nigeria y Camerún y, a inicios de 2023, decidimos tomar el control de esas operaciones. Hemos invertido capital para tener la mayoría en esas franquicias para operar directamente, y ahora el socio es minoritario. Realizamos inversiones importantes en Camerún y en Nigeria y el esquema cambia hacia un ‘joint venture’. Con eso controlamos la gestión y nos esta dando buenos resultados.

Por ende, ya no seguirán con otras franquicias...

Por ahora, no será un modelo que vamos a explorar. Lo que haremos es operar con inversionistas locales que quieran entrar con nosotros. Por ejemplo, Camboya, nosotros entramos con la mayoria y quien este interesado ingresa como socio inversionista.

¿Y como avanza la categoría de alimentos?

Es algo que iniciamos hace poco tiemp, no hay muchos SKUs que se han lanzado al mercado y, según el comportamiento veremos cuales SKUs más se agregan a la categoría. No vamos a hacer grandes inversiones, no es que sea nuestra gran apuesta. Va a depender de muchas aristas, como el consumo, categorías, nuestro sistema logístico, es buscar sinergias.

¿Piensan hacer algún ajuste a los precios de venta?

Lo que ha sido resina o plástico en 2023 se mantuvo estable, pero este año habrá un incremento en el costo del azúcar pero lo que hacemos es tratar de reformular el contenido de azúcar en los SKUs, sin que pierda el sabor. Por ahora, no pensamos hacer un ajuste en el precio final.

¿Qué planes tienen con Amayu?

Queremos seguir impulsando la línes Amayu, con el fin de escalar la categoría de super frutos

¿Y piensan entrar en una nueva categoría?

No, queremos seguir expandiendo Amayu en otro tipo de SKUs, la mayoría de innovaciones serán más en línea de lo saludable y natural.

SOBRE EL AUTOR Vanessa Ochoa Fattorini Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Tengo más de 15 años de experiencia en el periodismo económico y de negocios. He llevado cursos de especialización en la Universidad del Pacífico y ESAN. Laboro hace 10 años en el Diario Gestión en la sección Negocios.