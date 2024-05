¿Qué opina sobre el nuevo aeropuerto?

Es muy positivo que Lima finalmente tenga un aeropuerto con dos pistas de aterrizaje y que haya un salto tecnológico grande. Hace 23 años que se dio en concesión el Jorge Chávez, y creo que en el quinto año tenía que construirse uno nuevo. Tenemos 16 años de retraso.

Pedimos que el aeropuerto funcione de manera completa. Hoy están construidas las dos pistas, pero solo se usa una, y hay una torre de control que no ha sido entregada. De nada sirve que tengamos una infraestructura nueva si no la vamos a usar. Además, las obras viales no están avanzando al ritmo que deberían. Se necesita mucho trabajo de coordinación. Y, personalmente, creo que la fecha de apertura es muy mala. El 18 de diciembre es víspera de Navidad, un momento muy sensible para los viajeros si los vuelos se cancelaran, y para operar un proyecto de gran envergadura.

¿Qué tan probable es que algo salga mal?

No sé porque nunca hemos operado en el nuevo Jorge Chávez, pero puede pasar. Me tocó vivir la apertura de un aeropuerto en Ecuador y significó un proceso de adaptación. También se abrirán grandes oportunidades: habrá menos congestión y se podrán aumentar los vuelos.

¿Qué tan posible es que el nuevo aeropuerto permita tener mejores costos de pasajes?

La forma como están armados los contratos de concesión en el Perú es que las inversiones, después de hechas, se trasladan a los usuarios. Va a haber lo que se llama “revisión tarifaria”: el proceso en que se recalculan las tarifas que pagan los pasajeros por usar el aeropuerto.

¿La TUA podría subir?

Va a subir.

¿En cuánto?

No se ha hecho el cálculo todavía. En los últimos 15 años el precio promedio de los pasajes, digamos Lima-Arequipa, se ha reducido 50%, pero las tasas por el uso del aeropuerto se han duplicado porque así están hechos los contratos. Se van indexando por inflación. Entonces, el cliente no siente que ha habido una baja en la tarifa. Por ejemplo, hace poco hubo un cyber y viajar a ciertos destinos podía costar 20 dólares. De ese monto, seis o siete dólares eran por TUA. En estos casos, si se descuenta el IGV, el ticket vale unos 10 dólares. Con la promoción se baja el importe, pero la TUA es fija, aproximadamente el 70% del valor del billete.

Con el nuevo aeropuerto ese costo se incrementará. Hace 23 años, cuando se hicieron los contratos de concesión, las proyecciones de tráfico eran otras, mucho menores que las de ahora. Los cálculos que se hicieron para establecer las tarifas por el uso de los aeropuertos han quedado desfasados.

¿Cómo nos deja esto en la región?

Nos resta competitividad para posicionar a Lima como hub. Cuando se hace una escala, competimos con otros aeropuertos en términos de experiencia al cliente: conexiones rápidas y fáciles, y buenos precios. Por ejemplo, cuando esté listo el nuevo Jorge Chávez los pasajeros en conexión van a pagar la TUA de transferencia. Su pasaje va a ser más caro (aún no se ha determinado el monto). Ahora no se paga.

