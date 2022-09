“No es una medida acertada. Yo recién llegaba al Gabinete y lo encontré armado, pero había un informe del MEF donde señalaba que no estábamos atendiendo a los más pobres ya que por el lado de hoteles y restaurantes ya habían recuperado su nivel de actividad prepandemia, entonces ¿para qué se redujo el IGV?”, afirmó.

Incluso el ministro Kurt Burneo adelantó que sería la “primera y última” reducción de impuestos que hará desde el Gobierno. ¿Se cumplirá su palabra?

Durante el Aviation Day -evento organizado por la IATA y que reunió a las aerolíneas que operan en el país- los empresarios del sector aeronáutico plantearon la necesidad de bajar la carga tributaria (impositiva) sobre el sector la que tendrá un efecto en el valor de los pasajes aéreos y en la reactivación del turismo.

“Si Perú bajará la carga tributaria (al sector aeronáutico), lo que va a generar es que el precio del pasaje aéreo baje”, explicó el CEO de Viva Air, Félix Antelo. Mientras que el gerente general de Sky Airline, José Raúl Vargas, explicó a Gestión que el precio de los pasajes aéreos con incentivos tributarios “pueden bajar significativamente”.

“Te lo preciso de esta manera. Por ejemplo, alguna oferta de vuelo internacional que hemos lanzado a Santiago (Chile). Lo que la empresa vende como tarifa neta puede ser -incluso- US$ 50 a lo que se le suma el IGV así como el impuesto de llegada al turismo que grava la salida o embarque en Perú que es de US$ 15, el TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) de salida que es US$ 30 y de llegada allá que es US$ 26. Entonces, una ruta que la aerolínea puede estar vendiendo a US$ 50 termina cobrando US$ 140″, indicó.

A reglón seguido, acotó que si se rebaja la carga tributaria, el precio total que el pasajero paga por un ticket aéreo puede ser bajo.

“En la medida que eso pase, hay un efecto multiplicador ya que aumenta la demanda. A la larga el Estado no deja de recaudar, probablemente cobre menos, pero son mucho más los pasajeros (que se movilizan en el país). Chile y Colombia lo hicieron, (por lo que) son temas que se deben revisar. Así como los TUA diferenciados”, mencionó.

Fuente: IATA

-La respuesta de Mincetur-

¿Se evalúan beneficios tributarios para el sector aeronáutico? Al respecto y en diálogo con Gestión, el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, no descartó esta posibilidad previa “evaluación”, ello a pasar que desde MEF se ha hecho hincapié que no habrá más reducción de impuestos.

-¿Se está evaluando la posibilidad de plantear incentivos tributarios para el sector aeronáutico, tal como lo solicitan?-

En principio, reafirmamos que tenemos un espacio que es la mesa ejecutiva de conectividad aérea que es el espacio que los privados y los entes gubernamentales del sector nos encontramos no solo para diagnosticar sino también para evaluar alternativas, es decir, todo un paquete de mecanismo que permitan la reactivación del sector. Ciertamente se ha mencionado esta experiencia (de incentivos tributarios) que viene ocurriendo en Chile, Colombia, Centroamérica y otros países, y que se evaluará en la mesa de ejecutiva de conectividad aérea. Hemos quedado que primero nos reuniéremos para identificar cuáles son todas esas propuestas del sector y -en su momento- tenerla como una alternativa para evaluarla.

-¿Es una alternativa que no la descartan?-

Hoy (en el Aviation Day) se ha hablado de incentivos tributarios. Lo que corresponde es escuchar este planteamiento, caracterizarlo, hacer una evaluación comparada.

-¿Desde el Mincetur está abierta esta posibilidad?-

Todas las medidas son factibles a evaluarlas para mesurar el beneficio mayor. Si es que hay que hacer esfuerzos para lograr un beneficio mayor, es decir, reactivarnos lo que significa empleo, ingresos, movilidad, es decir, trasladar los esfuerzos al ciudadano, lo haremos. Creo que en esta época hay que ser flexibles, pensar en el desarrollo y tomar medidas audaces. Evaluaremos como corresponde, en su momento.

-¿Qué va a pasar con Reactiva III? desde el MEF se indicó que no se estaba considerando-

Hay un conjunto de medidas diversas que se están analizando, el plan de reactivación (elaborado por el MEF) aún está en discusión . Se tiene que discutir de manera adecuada y sustentada un plan de reactivación que beneficie a todos los sectores, no solo a los grandes y medianos sino también a los chiquitos. Entones en ese diálogo democrático y debate alturado, estamos. Estoy seguro que habrá anuncios para los diferentes sectores.

-¿Pero, Reactiva se mantiene o se va a impulsar un mecanismo similar?-

Necesitamos medidas que reactiven los diferentes sectores, llámese alguno de ellos mecanismos de financiamiento, mecanismo de facilitación, mecanismo de desregulación y mecanismos que puedan considerar el aumento de capital desde el soporte público. En realidad, todas las medidas hay que evaluarlas. Trabajamos por el país, por los microempresarios para que, en condiciones justas, se dé una reactivación con más empleo y desarrollo. Creo que estamos en los días donde se discutirá adecuadamente y se pondrá al país una alternativa para debatirla con otros sectores. Todos tenemos que expresar nuestra opinión para asumir ya no una postura de cartera sino una política de Gobierno.

-¿Cómo va su relación con el ministro de Economía?-

He conversado muy bien con Kurt (Burneo) porque yo creo que ni sus expresiones ni las mías van a ir con un sentido de no respeto a nuestras personalidades, a nuestras responsabilidades y las propuestas son bienvenidas todas hasta cuando no hay una postura de Gobierno. En ese sentido, estamos abierto al debate democrático siempre con respeto.