Para el 2025 se estima una producción de 281,000 onzas con las reservas actuales, 284,000 para el siguiente y 288,000 para el 2027. La compañía tiene aproximadamente 287 contratos con mineros artesanales, de lo que se obtienen entre 60,000 y 70,000 onzas, las que se suman a la producción total. “Si no hubiera informales, estaríamos sobre las 300,000 onzas anuales. Podríamos decir que tenemos planificado cuánto nos van a robar”, declara Santillana.

Sin embargo, también precisa que la inseguridad no afecta la exploración. “Pensamos invertir alrededor de US$ 60 millones anuales, a partir de este año, en exploraciones greenfield. Con ello, debe incrementar nuestro volumen de reservas”, apunta. En infraestructura, se calcula una inversión de US$ 70 millones adicionales.

LE PUEDE INTERESAR: Pacific Mining proyecta construcción de procesadora de oro en La Libertad

Proyecto Palca

Poderosa realiza, además, exploraciones en las inmediaciones de Huánuco. “Invertimos cerca de US$ 6 millones al año en esa zona”, dice Santillana. El directivo asegura que existen estructuras de oro, aunque aún no ha habido hallazgos. “Tenemos otro proyecto, Palca [La Libertad], donde sí hay evidencia de presencia de mineral”, revela. Asevera que en el 2026 se empezarían a producir entre 100 y 150 toneladas al día.

De las 104,000 hectáreas aproximadas de Poderosa, unas 14,000 están en plena actividad en Marañón y Santa María, en el norte del país. La exploración en Palca abarca algo de 7,000. Luego de dos décadas de iniciado el proyecto, “este año deberíamos tener una campañita”, adelanta Santillana. “Ya estamos instalando un comedor y oficinas. Una vez que tengamos el mineral, veremos si resulta conveniente instalar una planta ahí”, manifiesta. Alrededor de 30,000 hectáreas son exploradas en Tayabamba, y las demás están en zonas que estudian geólogos. “Es muy incipiente”, considera.

Por otro lado, Minera Poderosa tiene un proyecto para llevar energía limpia de Cajabamba a su operación a través de la subestación Pampa Honda, lo que le permitirá pasar de 12 a 18 megavatios de potencia. Paralelamente, está construyendo una central de ocho megavatios de paneles solares. Y, además, se están efectuando estudios para contar con hidroeléctricas.

Situación de inseguridad

En Pataz se experimenta una “tranquilidad aparente” , pero aún hay criminales “metidos en la mina” , afirma Santillana.

, pero aún hay criminales , afirma Santillana. “Yo les digo a la Policía y al Ejército que saquen a los delincuentes, pero el Gobierno no da el permiso” , resalta.

, resalta. El estado de emergencia en Pataz fue prorrogado por 60 días debido al aumento de la criminalidad.

Dos trabajadores mineros fallecieron recientemente por un desprendimiento de rocas dentro del socavón.

LE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Débora Dongo-Soria Saito Es editora de la revista G de Gestión. Estudió Ciencias y Artes de la Comunicación y tiene una maestría en Periodismo y Globalización. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la profesión. Fue becaria Dag Hammarskjöld (Naciones Unidas) y Transparency Fellow (Transparencia Internacional).