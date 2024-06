Pacific Mining Construction planea la construcción de una planta de beneficio destinada al procesamiento de oro en La Libertad. Para avanzar hacia el desarrollo de este proyecto, la compañía solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica a la Administración Local de Agua Jequetepeque (ALA-J) como parte del procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de agua superficial del acuífero Jequetepeque.

El recurso hídrico se utilizará “con fines mineros” en la implementación de la planta de beneficio, en el sector Mocan y Nunja, anexos La Arenita y Cupisnique, del distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo. Según el Boletín Oficial de El Peruano, la compañía prevé emplear aproximadamente 80,478.85 metros cúbicos de agua (m3) al año.

La iniciativa de Pacific Mining Construction implica la construcción y operación de una planta concentradora de minerales auríferos, donde se llevarán a cabo actividades de acopio de minerales, procesamiento y comercialización del producto final, con una “producción” estimada de hasta 250 toneladas métricas por día de oro. Durante la etapa de construcción, se prevé emplear a más de 200 personas de su zona de influencia para trabajos civiles, electromecánicas y eléctricas, informa la empresa en su página oficial de Facebook.

La inversión prevista para esta infraestructura supera los US$10 millones. La empresa subrayó que la edificación de la planta de beneficio no conllevará a la realización de actividades de explotación minera; es decir, no se realizarán labores a tajo abierto ni subterráneas para la extracción de minerales. Además, no prevé realizar descargas de efluentes. La firma peruana también recalcó que el relave será aislado de manera segura y ambientalmente responsable.

En su momento, dicho proyecto generó cuestionamientos de los residentes locales.

LEA TAMBIÉN: Estudio revela que hay más de 30 plantas de tratamiento de oro ilegal en Pataz

La Libertad y su producción aurífera

De acuerdo con el Boletín Estadístico del Ministerio de Energía y Minas (Minem), La Libertad continúa liderando producción aurífera nacional, con una participación de 34.4% del total en abril último, seguida de Arequipa con el 20.4%; mientras que Cajamarca quedó en tercer lugar con el 18.9% del total.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la región es la convivencia entre la minería formal de oro y la minería informal, acompañada en varios momentos de estallidos de violencia y enfrentamientos, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de la Defensoría del Pueblo.

LEA TAMBIÉN: Minsur con luz verde para cambios y extensión de tiempo de minado en Pucamarca

Si bien hay minería en otras zonas como Retamas, Quiruvilca y Parcoy, el distrito de Pataz -refirió la entidad- se ha convertido en el centro de la expansión de la minería informal en La Libertad, donde operan alrededor de 100 asociaciones de mineros. En este distrito, también opera la compañía Poderosa, una de las principales productoras formales de oro del Perú.

Temas que te pueden interesar sobre minería:

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.