Parlamentarios andinos gastaron más de 200 mil dólares: ¿En que utilizaron el dinero?. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
Cinco del Perú gastaron más de 205 mil dólares en hospedajes y restaurantes de lujo , permaneciendo por , reveló la Unidad de Investigación de Latina.

Los actuales son Gustavo Pacheco de Renovación Popular, Leslye Lazo de Acción Popular, Luis Galarreta de Fuerza Popular, Javier Arce de Perú Libre y Juan Carlos Ramírez de Avanza País.

Según lo revelado, entre 2021 y 2025, no solo a Colombia, sede del Parlamento Andino, sino también a destinos como España, Marruecos, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.

Pacheco, expresidente del , realizó 45 viajes con viáticos que superaron los 70 mil dólares y pasó 243 días en el extranjero con fondos del Congreso. Galarreta hizo 26 viajes por 32 mil dólares; Arce 37 por 38 mil dólares; Lazo 33 por 24 mil 500 dólares y Ramírez 35 por 37 mil dólares. Estas cifras no incluyen los pasajes aéreos, solo alimentación y hospedaje.

que han realizado, mientras viajaban, fueron publicar resoluciones como declarar al “chancho al palo” como plato emblemático, saludar al Reino de Marruecos por su participación en Qatar 2022 y pedir a Estados Unidos que elimine la visa a peruanos, iniciativa que quedó sin efecto.

Asimismo, se precisa que durante la gestión de Eduardo Salhuana en el Congreso, aumentó el número de , de 36 en 2021 a 59 en 2023.

Entre los contratados se encuentra el excongresista Javier Velásquez Quesquén, quien fue incorporado como asesor de Gustavo Pacheco de Renovación Popular.

es un organismo internacional con sede en Bogotá, compuesto por Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Aunque su propósito es la integración regional, sus actividades tienen poca notoriedad.

Los actuales parlamentarios andinos peruanos son Gustavo Pacheco de Renovación Popular, Leslye Lazo de Acción Popular, Luis Galarreta de Fuerza Popular, Javier Arce de Perú Libre y Juan Carlos Ramírez de Avanza País. (Foto: MrKrako / Flickr)

