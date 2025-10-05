En favor del manejo integral y la explotación racional del bonito, el Ministerio de la Producción (Produce) ha reajustado los límites se su pesca. Así lo oficializó mediante la resolución ministerial Nº 00331-2025.

Esta medida surge tras atender las evidencias científicas que compartió el Instituto del Mar Peruano (Imarpe), entidad que desde el estudio especializado vigila la preservación y explotación racional de los recursos hidrobiológicos.

Bonito: nuevos límites de captura

En detalle, el Produce establece las cifras para los tres rangos de arte de pesca cerco.

Así, las embarcaciones pesqueras artesanales de más de 20 m³ hasta 32.6 m³ pueden capturar hasta 3,750 toneladas. En cuanto a las embarcaciones pesqueras artesanales de 10 m³ hasta 20 m³, el límite es de 500 toneladas. Finalmente, las embarcaciones menores a 10 m³ pueden extraer hasta 2,750 toneladas.

Por su parte, la especificación pesquera artesanal de cortina y artes pasivas registra un límite de 1,500 toneladas.

Como acotación, las actividades extractivas del bonito para las embarcaciones pesqueras artesanales menores a 10 m³ con arte de pesca de cerco, cortina y artes pasivas inician a partir del día siguiente de publicada la resolución; mientras que para las embarcaciones pesqueras artesanales desde 10 m³ hasta 32.6 m³ inician a partir del noveno día de publicación.

Veda del bonito: fecha

Produce también puntualizó la siguiente disposición:

“Se resuelve establecer la veda reproductiva del recurso bonito (Sarda chiliensis chiliensis) dentro de la jurisdicción nacional desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025, quedando prohibida toda actividad extractiva que involucre a este recurso, así como su transporte, procesamiento, comercialización o almacenamiento”, se lee en el comunicado.

La excepción que se menciona está vinculadas con los plazos: “Salvo que se cuente con documentación indubitable y de fecha cierta que demuestre que el referido recurso ha sido extraído antes del establecimiento de la citada veda reproductiva”.

En esa línea, se sostiene que la descarga del bonito se efectúa como máximo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de iniciada la veda reproductiva.