Con este megaproyecto se pretende mejorar 31,000 hectáreas del valle viejo del Alto Piura, incorporar 19,000 hectáreas con riego presurizado en áreas nuevas y generar hasta 300 MW-año de energía eléctrica.

En conversación con Gestión, Luis Neyra, gobernador regional de Piura, afirmó que la obra debería reanudarse en agosto. En este caso, refirió que se iniciará con el primer componente, pero están a la espera del adelanto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de S/ 289 millones, de un total de S/ 942 millones que serán asignados para esta fase en un periodo de cuatro años.

La primera etapa incluye la construcción de la presa Tronera Sur y el túnel trasandino. “Nosotros ya tenemos listo el expediente de saldo de obra del primer componente y esperamos la transferencia del MEF, y así lanzar la convocatoria pública internacional para la ejecución de la obra”, explicó.

De esta manera, busca que la nueva licitación que se realice sea transparente y no se vuelva a cometer los errores del pasado, como los relacionados al consorcio Obrainsa-Astaldi y la empresa Camargo Correa, con los que se resolvió el convenio. “Queremos buenos contratos que no nos genere arbitrajes. Hemos planteado que se establezca la Junta de Resolución de Disputas, que permitirá que el proyecto no se paralice”, refirió.

Detalló que, en la primera etapa, que incluye el túnel de trasvase de 13 kilómetros, solo se progresó 2 kilómetros y la obra está actualmente paralizada. Con el objetivo de aumentar la velocidad de avance, Neyra señaló que planean utilizar una tuneladora, similar al método empleado en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.

“En el expediente de saldo de obra se ha proyectado que el túnel no se hará con explosiones, sino con una tecnología de TBM (Tunnel boring machine, siglas en inglés), es decir, una tuneladora, que llegaría en 10 meses o un año”, manifestó.

Subrayó que el Gobierno Regional Piura ya inició los trabajos de caminos del componente I, con una inversión de S/ 108 millones. Esta obra sirve para el traslado de la maquinaria hacia la zona del túnel de trasvase y además mejorará la transitabilidad de los pobladores de la provincia de Huancabamba y las localidades cercanas, generando mejores conexiones entre ellas.

Segundo componente será privado

Neyra sostuvo que el proyecto Alto Piura está avanzando con el Gobierno Regional de Piura a través de inversión pública en tres de sus componentes, y si se pretende cambiar la unidad ejecutora al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) retrasaría aún más la obra, por lo que no se ejecutaría a partir de este año.

Con respecto al segundo componente del proyecto Alto Piura, que abarca la construcción de dos centrales hidroeléctricas en el distrito de Huarmaca, provincia Huancabamba, el gobernador precisó que será ejecutado bajo el esquema privado. “Se le encargará a ProInversión para que acompañe en esta etapa y promocione”, afirmó Neyra.

Si la reanudación del primer componente comienza este año, el gobernador proyectó que la obra de Alto Piura terminará a finales de 2027 o a principios de 2028.

Neyra sostuvo que este proyecto beneficiará a la agroexportación debido a que aumentará la producción de mango, limón, papaya, uva, palta, arándanos y otros productos. Además, se generarían más de 30,000 puestos de trabajo.

¿Es un proyecto viable?

Si bien este es un proyecto que anhelan los piuranos, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, consideró que hay aspectos técnicos que resolver, teniendo en cuenta que solo se está focalizando en el primer componente cuya ejecución supervisada por el GORE Piura ya fracasó en otras oportunidades.

“Dicho en simple, ¿hay suficiente agua en el río Huancabamba para suplir la demanda hídrica requerida? ¿Es sostenible el proyecto ejecutando solamente el primer componente? Cabe recordar que el río de donde se planea obtener el agua de riego también es utilizado para el proyecto Olmos de Lambayeque”, anotó.

Ante estas interrogantes, Castilla expresó que, según expertos, si bien los caudales del río Huancabamba están distribuidos mediante norma legal para ambos proyectos (Olmos y Alto Piura) el recurso hídrico resulta insuficiente porque se asignó a los dos proyectos más agua de la que realmente estaba disponible.

Añadió que se debe tomar en cuenta que el proyecto Alto Piura no ha demostrado técnicamente contar con un reservorio que le dé sentido a la obra.

Por ese motivo, el exministro remarcó que forzar un represamiento en el Alto Piura implicaría una ingeniería muy compleja un costo muy alto y que no podría justificarse por las 19,000 hectáreas que se pretende incorporar.

“Lo más probable es que este componente del proyecto nunca se ejecute, lo que le restaría todo sentido a la perforación del túnel trasandino del Alto Piura, pues este terminará trasvasando agua al valle sólo en época de avenidas o crecidas; es decir, cuando haya agua en el río Piura”, argumentó.

En esa línea, el también director ejecutivo de Videnza Instituto recomendó que los proyectos de irrigación se deben formular bien y no apelando al efectismo político y sin tomar en cuenta las consideraciones técnicas o de otro tipo.

Otros riesgos

Coincidiendo con Castilla, Juan Manuel Benites, extitular de Midagri, resaltó que se debe analizar si el proyecto Alto Piura es rentable y si tiene que ser una prioridad.

Benites expresó que existen dos riesgos en este proyecto: uno por la infraestructura y otra en la parte social.

Por el volumen de inversión del túnel, el exministro aseveró se tendría que ver cuánto mejorará en términos de riego en las nuevas hectáreas, y los posibles ingresos en el futuro.

“Cuando uno entra a un túnel no sabe lo que va a encontrar, así se puede calcular un monto de inversión y un tiempo de ejecución, pero después podrían ser diferentes, eso ocurrió en Olmos. En la parte social, se debe tener cuidado porque hay tierras que están en uso de agua de pozo, principalmente, entonces, ¿qué se hará para tener una licencia social?”, enfatizó.

Sobre si el agua del río Huancabamba será suficiente para la demanda hídrica para el proyecto Alto Piura, Benites refirió que siempre hubo una pugna entre piuranos y lambayecanos, porque Olmos también aspira a una segunda etapa y para eso tendría que hacerse un trasvase del río Tabaconas (Cajamarca).

“Hoy, aparentemente, habría agua para los dos proyectos, pero en una época de sequía podría haber problemas, por eso es necesario analizar la proyección -en caso de un Fenómeno El Niño- si es que alcanza para ambos proyectos y si es que Olmos aspira a tener segunda etapa porque eso complica el tema”, replicó a este medio.

Bajo ese contexto, el experto expresó sus dudas si Alto Piura es un proyecto rentable, por eso propuso analizar de cuánto se tiene que invertir en operación para las hectáreas que se van a incorporar y que se hará con el valle viejo que tienen los pozos.

“Habría que analiza la cédula de cultivo, la proyección de los posibles mercados, precios, etc, y mirar cual es el retorno del proyecto y ver si vale la pena que esté en lista”, sugirió.

Planteó que sería beneficioso realizar una revisión al diseño con el fin de optimizarlo y lograr la mayor cantidad de tierras nuevas, así como mejorar todas las áreas que dependen del agua de pozo.

“Ojalá un destrabe signifique una puerta para que optimice la inversión y se logre alcanzar la culminación del proyecto en un tiempo estimado corto”, apuntó.

