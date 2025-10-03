Lo que muchos estaban esperando, el Congreso de la República aprobó el octavo retiro de fondos de AFP, una medida que permitirá a 10′124,998 afiliados disponer de parte de su ahorro previsional, un ingreso extra para muchas familias.

Para los que piensan realizar el retiro la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio a conocer que serán 4 UIT que se podrán retirar, el equivalente a S/ 21,400 y tendrán que seguir los siguientes pasos:

Plazo para presentar la solicitud : desde el 21 de octubre de 2025, durante 90 días calendario.

: desde el 21 de octubre de 2025, durante 90 días calendario. Desistimiento : los afiliados pueden renunciar al retiro una sola vez, siempre que lo notifiquen a su AFP con al menos 10 días de anticipación antes del primer pago.

: los afiliados pueden renunciar al retiro una sola vez, siempre que lo notifiquen a su AFP con al menos 10 días de anticipación antes del primer pago. Modo de pago: el monto se distribuirá en cuatro cuotas iguales de 1 UIT cada una.

Este retiro abre una ventana de opciones para tomar decisiones financieras inteligentes. Es por ello que Andrés Uribe, director de la Unidad de Vida – Ahorro e Inversión de Mapfre Perú, comparte algunas alternativas que podemos considerar:

Prioriza pagar tus deudas: Especialmente si los intereses son altos. Si tu retiro no alcanza para pagar todas tus deudas, puedes optar por pagar los créditos más costosos primero, con la finalidad de ir ampliando poco a poco la capacidad adquisitiva y, en un futuro cercano, afrontar los compromisos menos costosos.

Especialmente si los intereses son altos. Si tu retiro no alcanza para pagar todas tus deudas, puedes optar por pagar los créditos más costosos primero, con la finalidad de ir ampliando poco a poco la capacidad adquisitiva y, en un futuro cercano, afrontar los compromisos menos costosos. Invertir en el futuro de nuestros hijos: Una opción que puede ser una tranquilidad para muchos padres es un fondo universitario, que crece con el bono anual por participación de utilidades y en el peor de los casos, de haber fallecimiento o invalidez, tus beneficiaros recibirán S/100,000 independientemente de lo que hayas aportado.

Una opción que puede ser una tranquilidad para muchos padres es un fondo universitario, que crece con el bono anual por participación de utilidades y en el peor de los casos, de haber fallecimiento o invalidez, tus beneficiaros recibirán S/100,000 independientemente de lo que hayas aportado. Comprar un inmueble: Si tienes dinero de sobra, la cuota inicial para una vivienda o remodelar una propiedad para generar un alquiler te puede brindar un beneficio a largo plazo.

Si tienes dinero de sobra, la cuota inicial para una vivienda o remodelar una propiedad para generar un alquiler te puede brindar un beneficio a largo plazo. Si no vas a utilizar tu dinero, mejor hazlo rendir: Si decides mantener tus fondos invertidos, es importante que compares bien la rentabilidad de tu AFP con otras herramientas financieras.

Si decides mantener tus fondos invertidos, es importante que compares bien la rentabilidad de tu AFP con otras herramientas financieras. Ahorra con rentabilidad y protección: Se han vuelto muy comunes los seguros de vida con devolución, ya que son productos que protegen a tu familia mientras haces crecer tus ahorros con rentabilidad garantizada, e incluso pueden endosarse a créditos.

Sobre el desembolso:

Primer desembolso: dentro de los 30 días posteriores a la solicitud.

Los siguientes tres pagos: cada 30 días luego del pago anterior.

Fechas oficiales estimadas:

Primer pago: 20 de noviembre de 2025 Segundo pago: 20 de diciembre de 2025 Tercer pago: 19 de enero de 2026 Cuarto pago: 18 de febrero de 2026

Fecha límite para solicitar: hasta el 19 de enero de 2026 (90 días desde el inicio del proceso).