El Octavo Retiro de AFP 2025 representa un momento decisivo para miles de afiliados, quienes se ven nuevamente enfrentados a seguir un calendario fundamental para poder acceder a sus fondos. En la presente jornada, corresponde iniciar este trámite a las personas cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en el número 5, de acuerdo con la programación oficial establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). A continuación, presentamos una guía detallada donde describimos claramente quiénes están habilitados para presentar la solicitud en esta fecha específica, cuáles son los pasos a seguir para completar el procedimiento de manera segura y eficiente y los aspectos esenciales que deben tener en cuenta, como los plazos para recibir el desembolso del dinero y los montos máximos permitidos por esta disposición.

Entender a fondo el cronograma oficial (regulado por la Resolución SBS N.º 03444-2025, vigente desde el 21 de octubre de 2025), asegurarse de cumplir puntualmente con todos los requisitos documentarios y efectuar el procedimiento por los canales virtuales y presenciales habilitados reduce considerablemente la posibilidad de que la solicitud sea rechazada y, al mismo tiempo, contribuye a acelerar el proceso para que el desembolso de los fondos solicitados se concrete en el menor tiempo posible para que dispongas de ellos de la mejor manera posible.

Retiro AFP 2025: verifica AQUÍ cuánto tienes en tu fondo en Integra, Profuturo, Prima y Hábitat

Cronograma y plazos clave del octavo retiro AFP 2025 si tu DNI termina en 5

El cronograma del Octavo retiro de AFP 2025 es definido por la norma y su reglamentación, y se difunde a través de la SBS, la Asociación de AFP y cada una de las cuatro de las empresas administradoras de fondos de pensiones que operan en el territorio peruano. Según el cronograma oficial, quienes tienen DNI terminado en 5 podrán hacerlo en las siguientes fechas:

INSTANCIA FECHA Inicio de solicitudes Martes 21 de octubre de 2025 Primera ronda Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025 Fecha adicional Jueves 27 de noviembre de 2025 Periodo libre (para todos los DNI) Del jueves 4 de diciembre de 2025 al domingo 18 de enero de 2026 Cierre del registro 18 o 19 de enero de 2026 (90 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma)

En pocas palabras, si tu DNI termina en 5, ingresa en el horario oficial de tu AFP, completa el formulario y guarda el comprobante de registro. Si el sistema está saturado, intenta en el rango de menor demanda (temprano por la mañana o al cierre de la tarde).

Paso a paso para registrar la solicitud del octavo retiro AFP 2025 si tu DNI termina en 5 y errores comunes a evitar

Paso a paso:

Ingresa al portal oficial de tu AFP (Habitat, Prima, Profuturo o Integra) o a la plataforma central habilitada para el retiro (www.asociacionafp.pe/retiroafp). Evita enlaces de terceros. Valida tu identidad con DNI, fecha de emisión y validaciones adicionales (captcha, SMS, correo). Selecciona la opción “Retiro 4 UIT” y revisa el monto disponible antes de confirmar. Posteriormente, indica la cantidad a retirar, respetando el tope y las condiciones (monto total o parcial). Registra la cuenta bancaria a tu nombre. Debe ser una cuenta activa en moneda permitida y en un banco participante como BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banbif, Banco de la Nación, entre otros. Confirma la solicitud y descarga o guarda el número de expediente/constancia/código de registro.

Errores a evitar:

Datos desactualizados: correo o celular incorrectos impiden recibir códigos y avisos de desembolso.

Cuenta bancaria no válida: cuentas mancomunadas, de terceros o inhabilitadas generan rechazo del pago.

Exceder el tope: si declaras un monto por encima del máximo, el sistema recorta o rechaza.

Duplicar solicitudes el mismo día: puede provocar bloqueos temporales.

Usar redes públicas sin verificación: incrementa el riesgo de phishing. Accede siempre desde el dominio oficial de tu AFP.

Tip de seguridad: las AFP no solicitan claves de banca ni contraseñas por correo o WhatsApp. Verifica el candado del navegador y el dominio.

Esta es la fecha de primer depósito de hasta 21.400 soles luego de presentar solicitud de retiro en tu AFP desde el 21 de octubre del 2025 | Foto: Andina

Montos, modalidades de pago y tiempos de desembolso del octavo retiro AFP 2025

El octavo retiro AFP 2025 permite retirar hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los fondos acumulados en tu cuenta individual. El desembolso se realiza en cuatro armadas mensuales, cada una de hasta 1 UIT, y el primer pago se efectúa 30 días después de presentada la solicitud.

DESEMBOLSO FECHA ESTIMADA Primer desembolso Hasta 30 días calendario después de presentada la solicitud (máximo 1 UIT = S/ 5,350). Segundo desembolso Hasta 30 días después del primer pago. Tercer desembolso Hasta 30 días después del segundo pago. Cuarto desembolso Hasta 30 días después del tercero, completando las 4 UIT.

Por ejemplo, si un afiliado registra su solicitud el 5 de noviembre, su primer pago se realizará a más tardar el 5 de diciembre de 2025 y los siguientes depósitos llegarán el 4 de enero, 3 de febrero y 5 de marzo de 2026, como fechas límite aproximadas.