El martes 21 de octubre han iniciado las solicitudes para el registro del octavo retiro de AFP. Integra es una de las AFP’s que se encuentran en el Perú y aquí te brindo todos los detalles para que sepas cómo, cuándo y dónde debes registrar tu solicitud, acorde al número de tu DNI.

Cabe señalar que hay fechas establecidas para cada uno de los diferentes dígitos finales del DNI, por lo que está organizado para que empiece desde el aquellos cuyo DNI finaliza en una letra hasta el número 9, además de tener diversas oportunidades para poder hacer el registro de las solicitudes.

¿Cuándo hacer la solicitud del Retiro de AFP 2025?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha confirmado que el registro de solicitudes para el retiro de fondos de AFP correspondiente al año 2025 comenzará el martes 21 de octubre, iniciando con las personas cuyo DNI termina en el dígito 0.

Asimismo, la SBS ha establecido cuatro fechas distintas para que los afiliados puedan presentar su solicitud:

Dos primeras fechas consecutivas, de acuerdo con el cronograma basado en el último dígito del DNI. Una tercera oportunidad, programada para finales de noviembre, para quienes no pudieron hacerlo en las fechas iniciales. Una cuarta y última etapa, de acceso libre, que irá del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, abierta para todos los afiliados sin restricción por número de documento.

A continuación, podrás consultar el calendario completo con las fechas asignadas según el último dígito de tu DNI, para que sepas exactamente cuándo realizar tu solicitud correspondiente al octavo retiro de fondos de AFP.

Si tu DNI termina en: Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Letra 21 de octubre — 19 de noviembre 0 22 de octubre 23 de octubre 20 de noviembre 1 24 de octubre 27 de octubre 21 de noviembre 2 28 de octubre 29 de octubre 24 de noviembre 3 30 de octubre 31 de octubre 25 de noviembre 4 03 de noviembre 04 de noviembre 26 de noviembre 5 05 de noviembre 06 de noviembre 27 de noviembre 6 07 de noviembre 10 de noviembre 28 de noviembre 7 11 de noviembre 12 de noviembre 01 de diciembre 8 13 de noviembre 14 de noviembre 02 de diciembre 9 17 de noviembre 18 de noviembre 03 de diciembre

LINK para hacer el retiro de AFP Integra 2025 y todos los pasos

Para realizar el registro de solicitud de retiro de AFP debes seguir estos pasos:

Accede al portal oficial de AFP Integra , donde se habilitará una sección exclusiva para gestionar el retiro de fondos correspondiente a este año.

, donde se habilitará una sección exclusiva para gestionar el retiro de fondos correspondiente a este año. Completa el formulario con tus datos personales y registra la cuenta bancaria en la que deseas recibir el dinero retirado de tu fondo de pensiones.

y registra la cuenta bancaria en la que deseas recibir el dinero retirado de tu fondo de pensiones. Indica el monto que deseas retirar , de acuerdo con los límites establecidos por la normativa vigente.

, de acuerdo con los límites establecidos por la normativa vigente. Verifica cuidadosamente toda la información ingresada y procede a confirmar tu solicitud. Una vez enviada, tendrás la opción de hacer seguimiento al estado del trámite a través del mismo portal.

y procede a confirmar tu solicitud. Una vez enviada, tendrás la opción de hacer seguimiento al estado del trámite a través del mismo portal. Espera un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la fecha de solicitud, para que el monto solicitado sea depositado en tu cuenta bancaria.

¿En qué casos pueden retener el dinero de tu retiro de AFP 2025?

Es importante tener en cuenta que el dinero retirado de tu AFP es intangible, lo que significa que no puede ser retenido por ninguna entidad bancaria ni por terceros, incluso si mantienes deudas pendientes. Sin embargo, existe una excepción: si tienes un proceso judicial por pensión de alimentos, hasta el 20% del monto retirado podrá ser retenido para cumplir con esa obligación.