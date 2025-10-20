Retiro de AFP. (Foto: Andina)
, David Vadillo, gerente de Operaciones y Procesos de Prima AFP, explica a detalle lo que necesitarás saber al respecto.

El cronograma para el ingreso de solicitudes ya fue publicado, y los afiliados podrán hacerlas desde mañana, 21 de octubre, de acuerdo con la letra o número con el que termine su documento de identidad. Cada AFP se encargará de informar a sus afiliados sobre el paso a paso.

Luego de 30 días de ingresada la solicitud se iniciará con el pago de cada armada (4 en total).

Cabe destacar que se ha considerado un periodo extemporáneo, entre el 4 de diciembre y el 18 de enero, para todos aquellos afiliados que aún deseen ingresar su solicitud, sin importar la letra o número con el que termine su documento de identidad.

¿Qué debo tomar en cuenta previo al ingreso de mi solicitud?

  • 1. Saber a qué AFP perteneces

David Vadillo recuerda que, en caso no recuerdes a qué AFP perteneces, es posible revisar el dato en la plataforma de la , con tu número de documento de identidad, nombres y apellidos completos.

  • 2. Tener tus datos actualizados

Ingresa a tu AFP y actualiza tus datos (correo, número de celular, etc). “Si eres afiliado de Prima AFP dirígete a misdatos.prima.com.pe y actualízalos con tiempo” aconseja Vadillo.

  • 3. Tener claro a donde debes ingresar

A diferencia de retiros pasados, ahora cada AFP será responsable de habilitar el espacio para el ingreso de solicitudes, en donde deberás ingresar tus datos personales y el monto a retirar.

  • 4. Tu DNI a la mano.

Este proceso de trata de un trámite personal. Ten tu DNI en físico y mucha claridad del número de cuenta de ahorros, a tu nombre, en cualquiera de estas entidades financieras: BCP, BanBif, BBVA, Banco Falabella, Scotiabank, Interbank o Caja Huancayo.

