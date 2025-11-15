La población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 5 millones 719 mil 400 trabajadores entre agosto y octubre de 2025, lo que significó un crecimiento anual de 3.9% (214 mil 400 personas), según el INEI. El resultado forma parte del informe Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

El avance del empleo fue similar entre hombres y mujeres: la ocupación masculina aumentó en 3.8% (114 mil 400 personas), mientras que la femenina lo hizo en 4.0% (100 mil). Del total, el 54.5% son hombres y el 45.5% mujeres.

El dinamismo del mercado laboral estuvo marcado por el mayor crecimiento entre las personas de 45 años a más, cuya ocupación subió 8.9% (190 mil 400). También aumentó el empleo entre quienes tienen entre 25 y 44 años (2.6%). En contraste, la población ocupada menor de 25 años retrocedió 6.7%.

Por nivel educativo, la población con educación superior universitaria registró el mayor incremento: 12.7% (209 mil personas). Le siguieron quienes cuentan con educación superior no universitaria, con un alza de 5.6%. En tanto, se redujo la ocupación entre personas con educación primaria o menor nivel (-5.1%) y entre quienes tienen secundaria (-1.8%).

Los sectores económicos también mostraron comportamientos diferenciados. La ocupación creció en Manufactura (6.8%), Comercio (4.0%), Servicios (2.8%) y Construcción (0.7%). Asimismo, se observó una fuerte expansión en las unidades empresariales medianas y grandes: los establecimientos de 11 a 50 trabajadores incrementaron su empleo en 23.6%, y los de 51 a más trabajadores, en 11.0%. Por el contrario, la ocupación en negocios de 1 a 10 trabajadores cayó 2.9%.

La tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 5.9%, lo que equivale a 361 mil personas que buscaron activamente empleo. El nivel es ligeramente mayor al registrado un año antes (5.7%).

El empleo adecuado alcanzó a 3 millones 800 mil 900 personas, lo que representa el 62.5% de la PEA, y creció 12.6% respecto al mismo periodo de 2024. En paralelo, la población subempleada se redujo en 9.9%, debido a la menor cantidad de trabajadores con insuficiencia de horas (-17.1%) y a los subempleados por ingresos (-8.1%).

En cuanto a los ingresos, el promedio mensual proveniente de la actividad principal aumentó 11.4% y llegó a S/ 2,311.5. El incremento fue mayor entre los trabajadores con educación superior universitaria (10.3%), y también avanzó entre quienes tienen secundaria (8.4%) y superior no universitaria (6.8%). Solo se registró una ligera disminución entre quienes tienen educación primaria o menor nivel (-0.3%).

Por sectores, el ingreso promedio mensual creció con más fuerza en Comercio (20.0%), seguido de Construcción (14.2%), Servicios (10.1%) y Manufactura (8.5%). La actividad con mayor remuneración promedio fue Construcción (S/ 2,521.6), mientras que Comercio registró el menor ingreso (S/ 1,960.7).