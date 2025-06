Todos hemos escuchado que deberíamos ahorrar, pero pocos realmente sabemos cómo empezar o mantener el hábito en el tiempo. En un país como el Perú, donde más del 80% de la población económicamente activa se mueve en la informalidad y la mayoría de las personas vive al día, ahorrar no es solo una cuestión de voluntad: es un proceso que involucra verdadera intención y conciencia.

¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar?

La teoría económica tradicional diría que las personas ahorran cuando sus ingresos superan a sus gastos. Pero la realidad es más compleja. Las decisiones financieras no son 100% racionales. Existen alguno sesgos psicológicos que explican por qué posponemos el ahorro:

Sesgo del presente: Preferimos la gratificación inmediata antes que un beneficio futuro.

Falta de objetivos claros: Es más difícil ahorrar “por si acaso” que para algo concreto como un viaje, una emergencia o la cuota inicial de una casa.

Subestimación de los pequeños gastos: Esos 10 soles diarios en delivery o cafés suman más de lo que imaginamos.

Empieza por conocerte: ¿cuánto ganas y cuánto gastas realmente?

No se puede mejorar lo que no se mide. El primer paso para ahorrar no es guardar dinero, sino entender tu flujo de caja personal.

Herramienta práctica: toma una hoja de papel o una plantilla de Excel y anota:

Tus ingresos mensuales netos.

Todos tus gastos fijos (alquiler, servicios, movilidad, colegio, etc.).

Tus gastos variables (comidas fuera, entretenimiento, compras).

Haz este ejercicio por lo menos durante un mes. Empezarás a ver ciertos patrones.

La regla del 50/30/20 (y su versión peruana)

Una regla conocida de presupuesto es la del 50/30/20:

50% para necesidades básicas.

30% para deseos o estilo de vida.

20% para ahorro y pago de deudas.

Pero en un país como el Perú, donde los sueldos promedio son bajos y la canasta básica puede absorber más del 70% del ingreso familiar, esta fórmula no siempre aplica.

¿Qué hacer entonces? Ajustar la regla según tu realidad. Si hoy sólo puedes ahorrar el 5%, empieza por ahí. Lo importante no es cuánto, sino empezar. En mi experiencia, una vez que logras ahorrar cinco o seis meses seguidos, el resto se hace mucho más fácil y el porcentaje del sueldo ahorrado tenderá a subir.

Estrategia: Págate a ti primero

La mayoría de las personas espera a fin de mes para ahorrar “lo que sobra”. La realidad: casi nunca sobra. Por ello, mi recomendación práctica es que apenas recibas tu sueldo, transfiere automáticamente una parte a una cuenta de ahorros separada. Puede ser el 5%, el 10%, o incluso 20 soles. Al principio se sentirá incómodo, pero tu estilo de vida se ajustará. Y verás cómo tu fondo empieza a crecer.

El primer destino del ahorro debería ser un fondo de emergencia: un monto destinado a cubrir imprevistos como una enfermedad, la pérdida del trabajo o una reparación urgente.

Meta inicial sugerida: acumular al menos 1 mes de tus gastos esenciales. Luego apunta a 3, y si puedes, hasta 6 meses. Esta es la base de tu estabilidad financiera.

Ahorrar también es protegerse del gasto innecesario

A veces, ahorrar no es solo “guardar”, sino evitar gastar mal. Antes de comprar algo pregúntate:

¿Realmente lo necesito?

¿Puedo conseguirlo más barato?

¿Qué pasaría si espero una semana para comprarlo?

Ese espacio de reflexión muchas veces evita compras impulsivas.

Conclusión: el ahorro es un músculo, no una meta única. Como yo lo veo, ahorrar es como ir al gimnasio. No vas una vez y esperas estar en forma. Se requiere constancia, ajustes y paciencia. Pero con el tiempo, se vuelve más natural y gratificante.

En el Perú actual, ahorrar es más urgente que nunca. No se trata de renunciar a vivir, sino de construir una base para elegir cómo vivir. Porque quien ahorra, tiene más libertad y duerme mejor en las noches.