El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) abrió tres convocatorias destinadas a la contratación de más de 13,000 personas que apoyarán en las evaluaciones de docentes y estudiantes que el Ministerio de Educación (Minedu) realizará próximamente.

La más grande de ellas es la convocatoria para cubrir 10,935 puestos de aplicador y orientador en el marco de los concursos públicos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial para Cetpros, Ascenso de escala de docentes de educación básica y el Acceso a cargos directivos en instancias de gestión educativa descentralizadas.

La modalidad de contratación es locación de servicios, es decir se presta servicio a una entidad o persona determinada sin que exista un vínculo laboral entre ambas partes. Si bien percibe su honorario, no recibe beneficios laborales como vacaciones, gratificaciones, CTS ni está sujeto a horario fijo.

En este caso, los postulantes deben ser egresados de universidades o de formación técnica, deben tener experiencia laboral no menor a seis meses y poseer determinadas competencias (excelente nivel de comprensión lectora y razonamiento lógico y aprobar el curso de capacitación del tercer nivel). Además, de preferencia, debe tener DNI electrónico.

Otros requisitos exigidos son no ser docente del sector estatal, no ser postulante de los concursos que forman parte de los operativos y debe asistir a todas las actividades programadas para ellos, entre otros.

Puedes obtener más información haciendo clic en la página oficial del INEI. La convocatoria para este puesto cierra el domingo 19 de octubre de 2025, informó la Agencia Andina.

Se requiere operadores tecnológicos

El INEI también requiere 1,190 operadores tecnológicos para los mismos concursos mencionados líneas arriba.

El perfil buscado en estos casos es formación universitaria o en instituto, del último año de estudios en carreras de Informática, sistemas, computación o similares.

Los postulantes deben tener experiencia laboral no menor a seis meses en el sector público o privado y experiencia en actividades informáticas.

También deben poseer determinadas competencias (excelente nivel de comprensión lectora y razonamiento lógico y aprobar el curso de capacitación del tercer nivel). Además, de preferencia, debe tener DNI electrónico. Para mayor información, ingresa a este link. Asimismo, esta plaza cierra el domingo 19 de octubre del 2025.

Conozca los requisitos y plazos para postular a puestos de trabajo en el INEI. (Foto: Andina difusión).

Apoyo para estudiantes con discapacidad

De igual modo, el INEI busca contratar, bajo la misma modalidad de locación, a 1519 personas para aplicar instrumentos de evaluación a estudiantes con discapacidad, en el marco de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA 2025).

En este caso, el perfil mínimo es el siguiente:

- Estudiante universitario de carreras de educación especial de los dos últimos años o

- Egresado universitario o titulado técnico con especialidad o diplomado en educación inclusiva, o

- Estudiantes universitarios de los dos últimos años o egresados de las carreras de psicología, educación, educación especial o trabajo social o sociología o antropología o comunicación social o medicina o enfermería u obstetricia o tecnología médica

Además, deberá contar con experiencia de trabajo para atención de estudiantes que presentan discapacidad auditiva (la persona deberá manejar la Lengua de Señas o para atención de estudiantes con Trastorno de Espectro Autista (TEA). Si requiere mayor información, puedes hacer clic aquí. Para este caso, la oportunidad laboral vence este jueves 9 de octubre.