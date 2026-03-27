Muchas personas esperan cumplir el 100% de los requisitos antes de postular a un empleo. Sin embargo, es poco probable que alguien los cumpla en su totalidad, ya que la mayoría de las descripciones de puestos no son una lista rígida, sino un perfil ideal. En esta edición de 20 en empleabilidad, Mariella Soto, consultora asociada de LHH Perú, comparte algunas recomendaciones sobre qué hacer si no se cumplen todos los requisitos del puesto.

Soto señala que las organizaciones no contratan “listas” sino personas capaces de resolver problemas. En ese sentido, las empresas buscan potencial, criterio y capacidad de ejecución.

Asimismo, indica que el primer paso es identificar qué requisitos son críticos y cuáles son deseables, ya que no todos tienen el mismo peso. Como segundo paso, recomienda traducir la experiencia: aunque no se haya realizado exactamente la misma función, es posible haber desarrollado habilidades equivalentes. Además, destaca la importancia de demostrar capacidad de aprendizaje, ya que en la actualidad aprender con rapidez puede ser más valioso que saberlo todo.

Finalmente, concluye: “No te contratan por cumplir requisitos, sino por el valor que puedes generar. Así que, la próxima vez que no cumplas con todo, no te preguntes ‘¿soy suficiente?’, sino ¿puedo aprender lo que me falta… y aportar desde el día uno?”, señaló.

Sj