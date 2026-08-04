Uno de los países más ricos del mundo sufrió un gran ciberataque contra una base estatal de miles de datos personales sobre titulares de empresas y sociedades, según anunciaron este martes los medios de comunicación locales.

Se trata del pequeño estado de Liechtenstein, que sufrió la semana pasada este ataque cibernético contra el llamado Registro de Titulares Reales (VwbP por sus siglas en alemán), perpetrado la noche del 29 y 30 de julio, el cual fue dirigido de forma “especifica y aislada” y tuvo como un gran nivel técnico, señaló la web de información Lie:zeit.

De acuerdo con información proporcionada por el periódico local Liechtensteiner Vaterland, se trata de una acción “sin precedentes” con la que se ha logrado sustraer los nombres de los titulares reales de 31.000 entidades jurídicas, un número considerable para un microestado de apenas 40,000 habitantes.

En las últimos 48 horas el Gobierno de dicho país estableció un equipo de crisis, el cual desconectó de la red otros sistemas con datos sensibles y está sometiendo sus sistemas a comprobaciones de seguridad.

“Seguimos trabajando intensamente para esclarecer los hechos y adoptar las medidas contra el criminal ciberataque”, indicó la primera ministra Brigitte Haas en una rueda de prensa organizada este martes para informar de lo ocurrido.

Se conoce que el registro se creó en 2021 en coordinación con socios europeos del país, con la finalidad de aplicar directivas de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales.

En este figuran el nombre de entidades jurídicas junto al de sus titulares reales, detallando su fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia, aunque no se incluye domicilios, números telefónicos o datos financieros tales como volumen de negocios, patrimonios o dividendos.

Asimismo las autoridades confirmaron que los titulares cuyos datos fueron comprometidos serán informados.

El país alpino, enclavado entre Suiza y Austria, alberga miles de fideicomisos con baja tributación, y como su vecino helvético ha logrado durante décadas labrarse una reputación de centro financiero internacional seguro y discreto.

Ciberataque pone en jaque a Liechtenstein tras filtración de datos de miles de empresas. Foto: Difusión.

Elaborado con información de EFE.