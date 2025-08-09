Los beneficios netos de las empresas de crédito se expandieron 34% entre junio del 2024 y el mismo mes del 2025.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las empresas de crédito -ex Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa (Edpyme)- registran un buen desempeño, a diferencia de otras entidades de tamaño superior que aún deben fortalecer su operación.

