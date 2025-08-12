Una lectura como la que expone la Corte, que inhibe —de forma casi absoluta— la deducción de las penalidades contractuales, resulta contraria al Principio de Causalidad y supone un análisis anticipado.
Juan Pablo Porto
Juan Pablo Porto

Escribe: Juan Pablo Porto, socio de Cuatrecasas y experto en derecho tributario.

