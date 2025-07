La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó sobre el monto de las regalías pagadas por el sector hidrocarburos del primer semestre de 2025.

Según el reporte hubo una disminución del 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo a la SPH se superaron los US$ 568 millones durante el primer semestre de 2025, lo que representa US$ 12 millones menos en comparación con el mismo periodo del año anterior (US$ 580 millones), según cifras de Perupetro.

Solo en el mes de junio, las regalías generadas por el sector hidrocarburos ascendieron a US$ 94 millones, lo que representa una reducción del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Al analizar la procedencia de las regalías acumuladas en lo que va del 2025, el gas natural aportó más de US$ 293 millones, los líquidos del gas natural superaron los US$ 167 millones y el petróleo generó más de US$ 108 millones.

¿Qué son las regalías?

La regalía es una contraprestación económica establecida por ley, mediante la cual las empresas están obligadas a pagar al Estado por el derecho a explotar los recursos de hidrocarburos (gas y petróleo) en el territorio nacional.

Su cálculo se realiza en función del valor de la producción, aplicando el porcentaje de regalía definido por Perupetro según lo estipulado en cada contrato.