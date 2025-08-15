El proyecto minero Pampa del Pongo, enfocado en la extracción de hierro y cobre en Arequipa, avanza. Como parte de su desarrollo, Jinzhao Mining Perú, filial de la china Zhongrong Xinda Group, presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). ¿Qué cambios se prevé ejecutar?

El ITS explicó que Pampa del Pongo, en su primer año de operaciones, producirá 3.36 millones de toneladas (Mt) de concentrado de hierro. En el noveno año, la producción alcanzará su punto máximo con 17.67 Mt, para luego estabilizarse, en la etapa previa al cierre, en torno a 14.95 Mt de hierro y 0.102 Mt de cobre como productos finales.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la construcción del proyecto está prevista para 2028.

Cambios propuestos en Pampa del Pongo

Entre las modificaciones planteadas en el ITS, se encuentra el rediseño de la planta de beneficio con el objetivo es mejorar la operación y el mantenimiento sin alterar la capacidad de procesamiento. Así, en la nueva configuración, explicó el ITS, el mineral chancado pasará por un circuito de concentración magnética en tres etapas, priorizando la recuperación de hierro por su mayor valor económico.

Posteriormente, acotó, el concentrado se someterá a flotación para desulfurización y, finalmente, a espesamiento y filtrado. A su vez, los relaves de la concentración magnética serán procesados en un circuito específico para recuperar cobre y oro.

Asimismo, el ITS propone reubicar la pila de almacenamiento de mineral, que se dividirá en dos para optimizar la capacidad y su integración con la planta de beneficio. También plantea elevar el tanque y el reservorio de agua industrial a una cota superior y en una ubicación distinta, lo que permitirá distribuir el recurso por gravedad hacia las distintas áreas de la planta. Este cambio implica, añadió, modificar la longitud de la tubería, debido a la nueva coordenada de descarga hacia el reservorio.

Otra de las modificaciones está relacionada con el mineroducto. El ITS detalló que será necesario ajustar su ruta y longitud debido a cambios en la disposición de la planta de beneficio y la planta de filtrado. Con el nuevo esquema, primero se obtendrá el concentrado de hierro y luego el de cobre, lo que ha implicado reubicar ambas instalaciones.

En cuanto a la planta de filtrado, el ITS mencionó que está no sufrirá modificaciones en su diseño; sin embargo, será necesario desplazar su ubicación debido a la proximidad con la línea eléctrica que atraviesa la carretera de San Nicolás. Aunque la estructura se mantendrá igual, en su posición actual presenta una interferencia en el trazado del mineroducto con la línea de agua de alta presión de Marcobre.

El ITS, en concreto, contempla un total de 32 cambios, entre modificaciones y reubicaciones, con una inversión estimada de US$ 1,798,800,000.