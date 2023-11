La minera china Jinzhao Mining encargó a la consultora Geoservice Ambiental la preparación de modificaciones a su estudio de impacto ambiental de su proyecto de hierro Pampa de Pongo (Arequipa), donde indicó que se reduciría el capex a US$ 1,799 millones. Según el último Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Pampa de Pongo proyectaba demandar una inversión global de US$ 2,344 millones.

En detalle, US$ 925 millones se destinarían a la etapa de construcción, US$ 856 millones a operaciones y US$ 18 millones a la etapa de cierre. El tiempo estimado de la construcción se estima en tres años y medio, la operación se desarrollará en 21 años y medio y el cierre se ejecutaría en un plazo de siete años. La compañía de capitales chinos tiene previsto iniciar operaciones subterráneas el 2026, pero aún no hay confirmación oficial.

Se espera que dicho proyecto produzca 22.5 millones de toneladas anuales de mineral de hierro, según información del Minem. En tanto, se estima que el proyecto aporte cerca de US$ 10,000 millones en impuestos en 20 años, entre el impuesto especial a la minería, el gravamen especial a la minería, el canon minero, el impuesto a la renta y el impuesto a los dividendos.

LEA TAMBIÉN: Minem da luz verde a línea de transmisión para proyecto de hierro Pampa de Pongo

Infraestructura para el proyecto

En setiembre, Gestión informó que Era Nova Development recibió la concesión definitiva del Minem para desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el proyecto Línea de Transmisión en 35 kV Tres Hermanas – Sombrerillo – Pampa de Pongo y SET (subestación) 220/35 kV Tres Hermanas, que se desarrollará en Ica y Arequipa.

La infraestructura tiene el objetivo atender la demanda de potencia y brindar abastecimiento continuo y suficiente de energía eléctrica para el periodo de construcción del proyecto de hierro Pampa de Pongo.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.