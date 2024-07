El viceministro de Minas, Henry Luna, se reunió con representantes del Gobierno de Shandong de China, con quienes dialogó sobre los avances registrados en el proyecto de extracción de hierro Pampa de Pongo, ubicado en la provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

Lin Fenghai, vicepresidente del Comité Provincial de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC), recordó que la minera china Jinzhao Mining Perú S.A. tiene a su cargo dicho complejo de hierro y además, forma parte del Grupo Económico Chino Zhongrong Xinda Group.

El funcionario chino aseguró que existe interés en los inversionistas por viabilizar Pampa de Pongo, el cual fue adquirido en 2009, y otros proyectos, además de que esta iniciativa implementará el innovador método “block caving”, una versión subterránea de la minería que reduce el impacto ambiental.

Pampa de Pongo: inversión y operación

La inversión del proyecto Pampa de Pongo sumará US$ 1,799 millones. De ese total, US$ 925 millones se destinarían a la etapa de construcción, US$ 856 millones a operaciones y US$ 18 millones a la etapa de cierre.

Minera china Jinzhao Mining reafirma compromiso de viabilizar proyecto Pampa de Pongo en Arequipa.

La construcción tomará tres años y medio, la operación se desarrollará en 21 años y medio, y el cierre se ejecutaría en un plazo de siete años. Pampa de Pongo debiera producir 22,5 millones de toneladas anuales de mineral de hierro, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Dicho proyecto minero aportará al Perú cerca de US$ 10,000 millones en impuestos. Entre ellos, el gravamen especial a la minería, el impuesto especial a la minería, canon minero, impuesto a la renta e impuesto a los dividendos.

