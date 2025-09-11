El precio internacional del hierro superó los US$ 107 por tonelada en los últimos días, alcanzando su nivel más alto en seis meses. Sin embargo, el Perú no podría aprovechar este incremento de precios.

Según reportó Bloomberg, la mayor cotización responde a la expectativa de una reactivación de la demanda en China y al optimismo por posibles recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

En contraste con esta tendencia alcista, la producción de hierro en Perú se encuentra en uno de sus peores niveles. De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de hierro en Perú cayó 25.9% durante la primera mitad del año, siendo el mineral con el mayor retroceso.

Asimismo, entre enero y junio, las exportaciones de hierro se contrajeron 48.2% al sumar solo US$ 494 millones ante una reducción en los volúmenes embarcados.

Pero, ¿qué pasó? Cómo se recuerda hace unos meses, en mayo, se reportó un incidente en las instalaciones portuarias de la minera Shougang Hierro Perú, la mayor productora de este mineral en el país.

Durante las labores de embarque en el muelle San Nicolás, el único shiploader disponible colapsó sobre la cubierta de un buque, lo que provocó la suspensión de actividades productivas hasta que el equipo pueda ser reemplazado.

Esta paralización se dio hasta julio, mes en que la compañía anunció que había retomado el embarque de concentrados de mineral de hierro.

Con ello, información preliminar del Minem indica que en julio la minera alcanzó una producción de 1,018,129 toneladas métricas finas (TMF), lo cual aún es 1.2% más bajo que lo registrado el año pasado.

Aunque la minera Shouxin Perú llegó a duplicar su producción aumentándola a 22,832 TMF, en promedio la producción total de hierro tanto del mes como la acumulada en el año siguen en terreno negativo. De enero a julio, la producción suma una contracción de 22.5% .

Esta crítica situación se debe a que Shougang concentra el 97.9% de la producción de hierro en el país, mientras que Shouxin Perú aporta solo el 2.1% restante.

La producción de hierro en Perú cayó 25.9% durante la primera mitad del año, reportó el Minem.

¿Podríamos revertir la situación en los próximos meses?

Para los especialistas, el panorama sigue siendo complejo. Miguel Cardozo, ex presidente de Perumin y miembro del comité del programa del World Mining Congress 2026, señaló que a pesar de los esfuerzos, será difícil para la mayor productora de hierro del país alcanzar los volúmenes del año pasado.

“Han seguido produciendo, pero muy poca cantidad en los meses siguientes,hubo un mes en que su producción se redujo en más del 90%, y recién están tratando de recuperar el volumen que tenían antes. Dudo que vayan a poder acelerar sus plantas para poder producir esos minerales más rápido y poder embarcarlos, es difícil que lleguen a alcanzar los volúmenes del 2024″, comentó a Gestión.

A su vez, Jorge Soto Yen, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, precisó que Shougang no solo se había visto afectada por el accidente en el muelle San Nicolás, sino que también venía enfrentando una caída del precio internacional del hierro.

Aunque la cotización esta aumentando en las últimas semanas, Soto Yen indicó que las expectativas de los analistas apuntan a una corrección a la baja del precio para cierre de año.

Solo para finales de este año se estima que la cotización del hierro estará entre US$ 95 a US$ 98 la tonelada.

“Hay ciertas fluctuaciones del precio internacional del hierro, sería muy beneficioso si estos se incrementaran, pero la tendencia de la mayoría de analistas es que el precio esté a la baja para el 2026 a unos US$ 85 o US$ 90 la tonelada”, señaló.

Por ahora, una eventual alza de precios internacionales podría ser aprovechada con el reinicio de operaciones de Shougang. De hecho, las exportaciones de hierro ya estarían mostrando signos de recuperación en julio.

Mercedes Obregón, analista senior de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), indicó que, de acuerdo con información de Sunat, el volumen y valor de los despachos viene siendo positivo tras la reactivación de la mina.

“Hay que tener en cuenta que a veces tienen despachos con previos contratos establecidos, pero igual sí podríamos aprovecharlo (un alza de precios) ante la recuperación. En volumen, en toneladas exportadas, en julio hemos crecido 28.2% y en valor solamente se ha crecido 21.5% “, explicó.

Aunque esto podría mejorar en los siguientes meses, Obregón precisó que en el acumulado de enero a julio, las exportaciones de hierro peruano siguen en rojo, experimentando una caída del 33.6%.

Otro reto para las exportaciones es que casi la totalidad de los envíos de hierro peruano tienen como destino China, que compra el 99.6%.

“Los riesgos son altos dado que se depende de un solo jugador, si este reduce sus importaciones, lógicamente inciden en el Perú, lo mejor es diversificar el mercado, pero con el manejo mundial de China, se ve difícil algun competidor”, comentó Soto Yen.

Ante la reciente caída en la producción y exportación, existe la preocupación de perder participación en este competitivo mercado.

Según ComexPerú, el país se posiciona en el séptimo lugar entre los principales exportadores mundiales de hierro. Pero, enfrenta una gran competencia con Australia y Brasil, que juntos concentran casi el 80% del mercado mundial (con 57.1% y 22.8% de participación, respectivamente).

Pese a las caídas en la producción y exportación de los últimos meses, Obregón de ComexPerú consideró que el Perú aún podría lograr mantenerse dentro del top 10.

El Minem detalla que en exploración de hierro existen tres proyectos en diferentes etapas.

¿Proyectos en camino?

Pese a que actualmente solo dos empresas concentran la producción, los datos muestran que sí hay interés en ampliar la producción de hierro en el país a largo plazo.

El Minem detalla que en exploración, buscando ampliar el potencial del país en este mineral, existen tres proyectos en diferentes etapas.

En Arequipa, la empresa Achatayhua Metals Perú plantea un proyecto greenfield, con una inversión de US$ 2 millones, el cual ya cuenta con autorización para el inicio de actividades de exploración desde octubre de 2021.

En la misma región, Total Genius Iron Mining S.A.C. impulsa el proyecto Atolladero Hasret Fe, también con una inversión de US$ 2 millones, actualmente en etapa de consulta preliminar.

Por su parte, en Ica, Shougang Hierro Perú S.A.A. gestiona el proyecto C.P.S. Nº 1, de tipo brownfield, con una inversión de US$ 10,7 millones y en etapa de instrumento de gestión ambiental.

Además ya hay otros tres proyectos en la cartera de inversión 2025. El más avanzado es proyecto Pampa de Pongo, de la empresa Jinzhao Mining Perú, que está etapa de factibilidad con una inversión estimada de US$ 1,781 millones.

Con un menor avance está la ampliación de Shougang, que está en etapa de prefactibilidad, y el proyecto Hierro Apurímac, que se desarrolla en la misma fase de estudio.

Pero, ¿cuánto demoraríamos en tener nuevas minas de hierro? Un proyecto en etapa de factibilidad, sin complicaciones de mercado o regulatorias, demoraría al menos unos 3 años en estar operativo , precisó Cardozo.

“Desde que ya están en factibilidad hasta que pueden empezar la producción o estar en proceso final de construcción más o menos tres a más. Luego de la factibilidad determinan cuál es la rentabilidad del yacimiento y qué márgenes puede alcanzar con los precios que se proyectan”, sostuvo.

Además, añadió que si bien la inversión en diversificación es importante, la ubicación de estos proyectos en la cordillera, lejos de los puertos, podría ser un obstáculo debido a los costos de transporte excesivos, afectando la rentabilidad.

Hay otros tres proyectos en la cartera de inversión 2025, siendo el más avanzado el proyecto Pampa de Pongo.