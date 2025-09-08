El presidente de la junta de accionistas de la empresa Consettur Machupicchu S. A. C., Julián Quispe Anchaya, advirtió que se podría suspender nuevamente el servicio de traslado a Machu Picchu si no se otorgan las garantías de seguridad necesarias.

El directivo señaló que la empresa San Antonio de Torontoy, quien debía asumir la operación desde este lunes 08 de septiembre tras el fin de la concesión de la ruta por parte de Consettur, no tiene las condiciones necesarias para brindar el servicio.

Aunque Quispe Anchaya descartó que la empresa que representa quiera seguir operando en Machu Picchu.

Asimismo, indicó que el proceso de licitación debe ser transparente y que la Municipalidad de Urubamba demoró en convocarlo.

“Si acaso no hay las garantías del caso, hoy día lo hemos dicho, vamos a volver a suspender. No porque nosotros queramos, sino por el tema de los turistas y de los trabajadores que tenemos”, manifestó, en RPP.

Quispe Anchaya afirmó que la empresa San Antonio de Torontoy carece de vehículos, personal y preparación, lo que pone en riesgo a los turistas.

Por otra parte, el alcalde del distrito de Machupicchu, Elvis La Torre, indicó que la posible suspensión afectaría a más de 5,600 turistas nacionales y extranjeros.

Recordemos que el contrato de concesión de Consettur, quien realizaba el transporte de turistas en la ruta hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu, venció el jueves 4 de septiembre. El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, indicó que dicha ruta sería cubierta por operadores locales mientras se busca una nueva licitación con otra compañía.

A pesar de ello, los buses de Consettur volvieron a circular. Según precisó la empresa, esto se hizo con el fin de evitar el desabastecimiento del servicio debido a que los vehículos de San Antonio de Torontoy aún no se encuentran en el distrito de Machupicchu.