Servicio de buses a Machu Picchu podría suspenderse si no se dan garantías de seguridad. Foto: GEC.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la junta de accionistas de la ., Julián Quispe Anchaya, advirtió que se podría suspender nuevamente el servicio de traslado a si no se otorgan las garantías de seguridad necesarias.

El directivo señaló que la empresa San Antonio de Torontoy, quien debía asumir la operación desde este lunes 08 de septiembre tras el fin de la concesión de la , no tiene las condiciones necesarias para brindar el servicio.

Aunque Quispe Anchaya descartó que la empresa que representa quiera seguir .

Asimismo, indicó que el proceso de licitación debe ser transparente y que la Municipalidad de Urubamba demoró en convocarlo.

“Si acaso no hay las garantías del caso, hoy día lo hemos dicho, vamos a volver a suspender. No porque nosotros queramos, sino por el tema de los turistas y de los trabajadores que tenemos”, manifestó, en RPP.

afirmó que la empresa San Antonio de Torontoy carece de vehículos, personal y preparación, lo que pone en riesgo a los turistas.

Por otra parte, el alcalde del , Elvis La Torre, indicó que la posible suspensión afectaría a más de 5,600 turistas nacionales y extranjeros.

Recordemos que el contrato de , quien realizaba el transporte de turistas en la ruta hacia el , venció el jueves 4 de septiembre. El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, indicó que dicha ruta sería cubierta por operadores locales mientras se busca una nueva licitación con otra compañía.

A pesar de ello, losvolvieron a circular. Según precisó la empresa, esto se hizo con el fin de evitar el desabastecimiento del servicio debido a que los vehículos de San Antonio de Torontoy aún no se encuentran en el .

El presidente de la junta de accionistas de Consettur Machupicchu, Julián Quispe Anchaya, afirmó que la empresa San Antonio de Torontoy, quien debía asumir la operación de la ruta, carece de vehículos, personal y preparación, lo que pone en riesgo a los turistas. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)
