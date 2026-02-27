En los últimos días, el incremento de las lluvias en diversas regiones del Perú ha puesto en alerta máxima a la población del país. El aumento repentino en el caudal de los ríos no solo transforma el paisaje, sino que representa un riesgo latente que resultaría fatal si no se toman las precauciones adecuadas. Ante esta situación, es importante saber cómo actuar; por consecuente, en esta nota quiero revelarte cuáles son las acciones imprudentes que debes evitar totalmente para que tú y tu familia no comprometan su integridad física. Es importante que leas estas recomendaciones y las compartas.

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), cada día se están registrando lluvias de moderada a fuerte intensidad en ciertos sectores de la costa, selva y sierra del país. La presencia de esta condición climática representa un riesgo.

Las lluvias serían la causantes de que los ríos incrementen su caudal, dando paso origen a huaicos y deslizamientos. Eso no sería lo único, ya que también son capaces de dañar las estructuras de los hogares y complicar los viajes por carreteras.

Actualmente, la agencia alertó que un total de 49 provincias de ocho departamentos están en un nivel de riesgo muy alto a causa de las fuertes lluvias. Por esa razón, es crucial que tomes en cuenta ciertas consideraciones ante un eventual suceso crítico.

Trujillo ha sido una de las ciudades afectadas por estas fuertes lluvias. (Crédito: Steffano Palomino / AFP)

Qué evitar hacer ante el crecimiento del caudal de los ríos en el Perú

La Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) compartió una serie de consejos a fin de que estés preparado ante la temporada de lluvias. La primera recomendación es que consultes a fuentes oficiales de información; así evitarás cualquier tipo de preocupación o tomar una acción errónea.

Para ello, el SENAMHI y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI son fuentes recomendadas para que tengas mayor conocimiento sobre cómo y en qué zonas está impactando las intensas lluvias.

Es necesario que refuerces el techo de tu vivienda u otras edificaciones importantes de tu comunidad, tales como comedores populares o clubes madres. La cooperación suele ser clave en este tipo de situaciones.

También es vital que limpies o repares las canaletas de tu hogar; de esa manera evitarás las filtraciones y asegurarás el correcto drenaje del agua producto de la lluvia.

Limpiar la canaleta en temporadas de lluvia es indispensable para evitar cualquier tipo de daño en tu hogar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

No tienes que olvidarte de tener lista una mochila de emergencia. Este artículo equipado te ayudará a sobrevivir en caso ocurra una desastre natural en tu comunidad. Deberá contar con agua embotellada, una radio portátil a pilas, una manta y un pequeño botiquín.

Por último, en esta temporada creciente de los ríos, no debes acercarte a las orillas o visitar alguna playa. Además, tendrás que tomar una distancia considerable en caso detectes que alguna zona esté inundada.