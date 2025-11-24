La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció que este martes 25 de noviembre, a las 9:00 a.m., habilitará 4,000 nuevas citas para las visas B1/B2, correspondientes a los meses de enero y febrero del 2026.

El aviso fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la misión diplomática, donde se destacó que esta ampliación busca atender la alta demanda de solicitantes, especialmente en el marco del interés creciente por viajar a Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las autoridades consulares recordaron que las citas se liberarán puntualmente en la fecha y hora señaladas, por lo que recomiendan a los usuarios ingresar con anticipación al portal oficial para asegurar un cupo.

La embajada continúa actualizando progresivamente su calendario de atención para facilitar el acceso a la visa a miles de viajeros peruanos.

¿Qué son las visas B1 y B2?

Las visas B1/B2 son documentos de no inmigrante otorgados a personas que desean viajar temporalmente a Estados Unidos por motivos de:

B1: negocios (reuniones, conferencias, gestiones profesionales).

B2: turismo, visitas familiares, tratamiento médico u otros viajes recreativos.

Ambos propósitos suelen combinarse en una sola visa B1/B2, la más solicitada por los viajeros peruanos.

¿Cómo agendar tu cita?

Para acceder al sistema de programación, los interesados deben ingresar al enlace oficial proporcionado por la embajada. Desde allí podrán crear su perfil, revisar disponibilidad y reservar su cita en cuanto el sistema habilite los horarios.

La embajada anima a los solicitantes a gestionar su visa con anticipación para no perderse la oportunidad de viajar y vivir lo mejor del fútbol en el Mundial de la FIFA 2026.