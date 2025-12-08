La administración de Donald Trump ha lanzado una de las medidas más controversiales en política migratoria de los últimos años. Y es que, según informó la agencia Reuters, el Departamento de Estado—a través de un memorándum interno enviado el pasado 2 de diciembre—instruyó a los funcionarios consulares a rechazar o investigar de manera rigurosa a los solicitantes de visas de trabajo especializadas que tengan experiencia en moderación de contenido, verificación de datos o equipos de ‘trust & safety’ (de confianza y seguridad).

¿Qué quiere decir esto? Pues, de acuerdo con el referido medio, se ha ordenado que “si se encuentran pruebas de que un solicitante fue responsable o cómplice de censura o intento de censura de la expresión protegida en Estados Unidos, se debe proceder a determinar que el solicitante es inelegible”.

¿QUÉ TRABAJADORES TECNOLÓGICOS CORREN RIESGO CON ESTA MEDIDA?

Tal como te puedes imaginar, la medida afecta principalmente a los solicitantes de la visa H-1B, la cual le permite a los trabajadores extranjeros dedicarse a labores especializadas (como en el sector tecnológico, por ejemplo).

Además, esto implica que los oficiales consulares deberán explorar de forma exhaustiva los historiales laborales de las solicitudes, currículums, perfiles de LinkedIn y apariciones de los solicitantes en artículos de medios de comunicación.

En ese sentido, los perfiles más expuestos son:​

Especialistas en moderación de contenido para redes sociales y plataformas digitales.

Verificadores de datos y profesionales dedicados al ‘fact-checking’ (verificación de hechos).

Miembros de equipos de ‘trust & safety’ que diseñan políticas contra discurso de odio, fraude y desinformación.

¿QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS SOBRE ESTA MEDIDA?

En declaraciones para NPR, Alice Goguen Hunsberger, quien ha trabajado en empresas tecnológicas como OpenAI y Grindr, admitió que le “alarma que el trabajo en materia de confianza y seguridad se esté confundiendo con la ‘censura’”.

“La confianza y la seguridad es una práctica amplia que incluye tareas fundamentales y vitales para proteger a los niños y detener el material de abuso sexual infantil (CSAM), así como prevenir el fraude, las estafas y la sextorsión. Los trabajadores de T&S se centran en hacer de Internet un lugar más seguro y mejor, no en censurar por censurar”, agregó la especialista.

Por otro lado, Carrie DeCell, abogada del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, redactó en un comunicado: “Las personas que estudian la desinformación y trabajan en equipos de moderación de contenidos no se dedican a la ‘censura’, sino a actividades que la Primera Enmienda pretende proteger. Esta política es incoherente e inconstitucional”.

¿QUÉ DIJO EL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE AL RESPECTO?

Mientras tanto, un portavoz del Departamento de Estado que prefirió mantener el anonimato fue citado por Reuters.

Y aunque él aseguró que no hacen comentarios sobre "documentos supuestamente filtrados", señaló: “La Administración ha dejado claro que defiende la libertad de expresión de los estadounidenses contra extranjeros que desean censurarlos”.

“En el pasado, el propio Presidente fue víctima de este tipo de abuso cuando las empresas de redes sociales bloquearon sus cuentas. No quiere que otros estadounidenses sufran de esta manera. Permitir que extranjeros lideren este tipo de censura insultaría y dañaría al pueblo estadounidense”, puntualizó en un comunicado.

La nueva política de visas H-1B marca un antes y un después en la migración tecnológica hacia Estados Unidos (Foto: Freepik)