El Directorio de Caja Arequipa eligió a Pablo Manrique Oroza como presidente de su Directorio para el período 2026 y designó a Carlos Alberto Rodríguez Martínez como vicepresidente, en el marco de la renovación de su gobierno corporativo para el próximo ejercicio.

La entidad arequipeña señaló que la designación se enmarca en su compromiso con un gobierno corporativo sólido, responsable y transparente, alineado con las mejores prácticas del sistema financiero.

Con ello, busca fortalecer la gestión institucional y consolidar su posición como líder del sistema microfinanciero en el país.

¿QUIÉN ES PABLO MANRIQUE OROZA?

Pablo Manrique Oroza es miembro independiente del Directorio, designado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Cuenta con experiencia en planeamiento, gestión y desarrollo empresarial en distintos sectores económicos, tanto en el ámbito público como privado, en el país y en el extranjero.

Caja Arequipa opera dentro del sistema de cajas municipales del país.

Actualmente se desempeña como gerente general de la Asociación Cerro Verde y es catedrático de pregrado y posgrado en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa. Es doctor en Economía y Negocios Internacionales, magíster en Ingeniería Industrial con mención en Marketing y economista.

Ha realizado estudios de especialización y programas de alta dirección en instituciones como Kellogg School of Management – Northwestern University, INCAE Business School, IESE Business School, IE Business School y la Universidad de Piura.

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO DE CAJA AREQUIPA

Caja Arequipa cumplirá 40 años de operación en el sistema microfinanciero. Foto: GEC.

LEA TAMBIÉN: César Arriaga asume la presidencia del Directorio de Caja Arequipa

El anterior presidente del Directorio, César Arriaga Pacheco, continuará integrando el órgano colegiado en representación del Clero.

La entidad informó que la conformación del Directorio responde a su enfoque en gobierno corporativo y continuidad institucional.

CAJA AREQUIPA EN EL 2026

Durante el ejercicio 2026, el Directorio y el equipo gerencial enfocarán su gestión en el crecimiento, desarrollo y consolidación de la entidad, con el objetivo de mantener su presencia en el sistema microfinanciero y su relación con pequeños empresarios a nivel nacional, a través de mecanismos de inclusión financiera y desarrollo sostenible.