Pablo Manrique Oroza fue designado presidente del Directorio de Caja Arequipa. (Foto: Caja Arequipa)
Pablo Manrique Oroza fue designado presidente del Directorio de Caja Arequipa. (Foto: Caja Arequipa)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y designó a Carlos Alberto Rodríguez Martínez como vicepresidente, en el marco de la renovación de su gobierno corporativo para el próximo ejercicio.

La entidad arequipeña señaló que la designación se enmarca en su compromiso con un gobierno corporativo sólido, responsable y transparente, alineado con las mejores prácticas del sistema financiero.

Con ello, busca fortalecer la gestión institucional y consolidar su posición como líder del sistema microfinanciero en el país.

LEA TAMBIÉN: Depósitos en cajas se afectarán con control que busca Congreso: Caja Arequipa da alertas

¿QUIÉN ES PABLO MANRIQUE OROZA?

Pablo Manrique Oroza es miembro independiente del Directorio, designado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Cuenta con experiencia en planeamiento, gestión y desarrollo empresarial en distintos sectores económicos, tanto en el ámbito público como privado, en el país y en el extranjero.

Caja Arequipa opera dentro del sistema de cajas municipales del país.
Caja Arequipa opera dentro del sistema de cajas municipales del país.

Actualmente se desempeña como gerente general de la Asociación Cerro Verde y es catedrático de pregrado y posgrado en la Universidad Católica de Santa María, en Arequipa. Es doctor en Economía y Negocios Internacionales, magíster en Ingeniería Industrial con mención en Marketing y economista.

Ha realizado estudios de especialización y programas de alta dirección en instituciones como Kellogg School of Management – Northwestern University, INCAE Business School, IESE Business School, IE Business School y la Universidad de Piura.

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO DE CAJA AREQUIPA

Caja Arequipa cumplirá 40 años de operación en el sistema microfinanciero. Foto: GEC.
Caja Arequipa cumplirá 40 años de operación en el sistema microfinanciero. Foto: GEC.
LEA TAMBIÉN: César Arriaga asume la presidencia del Directorio de Caja Arequipa

El anterior presidente del Directorio, César Arriaga Pacheco, continuará integrando el órgano colegiado en representación del Clero.

CAJA AREQUIPA EN EL 2026

Durante el ejercicio 2026, el Directorio y el equipo gerencial enfocarán su gestión en el crecimiento, desarrollo y consolidación de la entidad, con el objetivo de mantener su presencia en el sistema microfinanciero y su relación con pequeños empresarios a nivel nacional, a través de mecanismos de inclusión financiera y desarrollo sostenible.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi sanciona a Caja Arequipa por reprogramar préstamo sin consentimiento de cliente
“Cajas no están preparadas para manejar fondos de pensiones”, según Caja Arequipa
Depósitos en cajas se afectarán con control que busca Congreso: Caja Arequipa da alertas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.