La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la visita de altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, acordada tras su llamada reciente con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las elevadas tensiones bilaterales en materia de seguridad.

La mandataria mexicana aseguró en conferencia de prensa que esta reunión servirá para mantener la coordinación en seguridad, pero reiteró que cualquier colaboración debe respetar la soberanía y que “cada quien opera en su territorio”.

Precisó que este jueves llegará a México el titular del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; mientras que el lunes 25 de mayo arribará la conocida como zar antidrogas, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

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Las reuniones dan seguimiento a la conversación que Sheinbaum sostuvo el viernes pasado con Trump, en la que ambos revisaron seguridad y comercio y acordaron mantener el diálogo bilateral.

La gobernante remarcó que México busca hablar en especial con Carter porque ella participó en un documento estadounidense sobre prevención de adicciones, un enfoque que la Administración mexicana considera clave para reducir la violencia asociada al narcotráfico.

“¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México”, planteó Sheinbaum, quien también pidió a Washington combatir a los carteles que distribuyen drogas en territorio estadounidense y el lavado de dinero que generan esas operaciones.

México insiste a EE.UU. en el respeto a la soberanía

La presidenta insistió en que México acepta intercambio de información, pero no la operación de fuerzas o agencias estadounidenses en territorio nacional.

“Nos quieren ayudar con información, bienvenidos. Pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos, se llama soberanía”, subrayó.

Sheinbaum negó que exista algún riesgo para su Gobierno o su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la entrega en Estados Unidos de dos exfuncionarios del Gobierno oficialista del estado de Sinaloa (noroeste), acusados por Washington de narcotráfico.

“Ningún riesgo. Ninguno”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la entrega a autoridades estadounidenses del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida, y el exfuncionario de Finanzas del mismo estado Enrique Díaz Vega, y sobre lo que pudieran declarar ante la justicia de ese país.

La gobernante sostuvo que cualquier acusación sobre presuntos vínculos con el crimen organizado debe sustentarse con pruebas y atenderse por las vías institucionales.

La presidenta atribuyó esos señalamientos a lo que llamó una campaña de opositores, medios y “plumas del viejo régimen”, y defendió que su Administración no encubre a ningún funcionario.