La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, este 6 de abril de 2026, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, este 6 de abril de 2026, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
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no fue tomada en cuenta por los expertos del organismo internacional.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

En este sentido, Sheinbaum indicó que

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La mandataria señaló que la CED no es un comité de la ONU, sino que está “vinculado a ella”, y destacó que su análisis “queda fuera” de la caracterización de la figura de la desaparición forzada del organismo internacional.

Además,, temas que “no fueron tomados en cuenta” en este informe.

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“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia (…) El trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país vinculado principalmente con la delincuencia organizada no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación (su movimiento político)“, señaló.

Sheinbaum recordó que el comité enviará su informe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien establecerán una “relación estrecha” para que “conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo” con el documento.

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Cabe precisar que el

Elaborado con información de EFE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, este 6 de abril de 2026, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa, este 6 de abril de 2026, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

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