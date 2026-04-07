La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), al asegurar que la documentación enviada por el país no fue tomada en cuenta por los expertos del organismo internacional.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

En este sentido, Sheinbaum indicó que el análisis del comité no es “muy exacto” porque “extrapolan” los datos de cuatro estados de 2009 a 2017 a la situación actual a nivel nacional.

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La mandataria señaló que la CED no es un comité de la ONU, sino que está “vinculado a ella”, y destacó que su análisis “queda fuera” de la caracterización de la figura de la desaparición forzada del organismo internacional.

Además, detalló que el Ejecutivo mexicano envió documentación previa al CED sobre el trabajo del país en esta materia desde 2019 o las labores conjuntas con los colectivos de búsqueda, temas que “no fueron tomados en cuenta” en este informe.

“Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres y padres de familia (…) El trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país vinculado principalmente con la delincuencia organizada no tiene nada que ver con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación (su movimiento político)“, señaló.

Sheinbaum recordó que el comité enviará su informe al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien establecerán una “relación estrecha” para que “conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo” con el documento.

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Cabe precisar que el informe del comité de la ONU señala a México como el que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo, al tiempo que alerta de que registró un repunte significativo en los últimos meses.

Elaborado con información de EFE.