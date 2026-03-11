La multinacional peruana de servicios de salud Auna presentó sus resultados del cuarto trimestre y del año completo 2025 mostrando un desempeño regional divergente, con México enfrentando dificultades operativas mientras Perú se consolida como uno de los principales motores del negocio. El grupo, que también opera en Colombia, reportó ingresos trimestrales por S/ 1,133 millones, un crecimiento interanual de 7%, aunque con presión en la rentabilidad debido al impacto de su operación mexicana.

En el acumulado de 2025, la compañía registró ingresos por S/ 4,385 millones, prácticamente estables frente al año anterior, aunque con un avance de 4% en términos neutrales a divisas. El ebitda ajustado alcanzó S/ 917 millones, lo que representó una ligera caída de 3%, con márgenes que retrocedieron a 20.9%, reflejando un entorno operativo más exigente en algunos mercados.

Dentro de este contexto, Perú destacó como el mercado con mejor desempeño dentro del portafolio de Auna. Durante el cuarto trimestre de 2025, las operaciones en el país generaron ingresos externos por S/ 489 millones, lo que significó un crecimiento de 11% frente al mismo periodo del año anterior.

Auna llegó a junio de 2025 con 31 centros de salud y 2,333 camas en su red regional. (Foto: Auna).

LEA TAMBIÉN: Auna y EsSalud firman adenda y se habilita inicio de obras de la Torre Trecca

La rentabilidad también mostró un comportamiento sólido en el mercado peruano. El ebitda ajustado alcanzó S/ 109 millones, con un margen de 22.4%, resultados impulsados principalmente por una mejor mezcla de precios y por el sólido desempeño de Oncosalud, uno de los negocios clave de la compañía en el país.

El negocio de planes oncológicos continúa siendo uno de los pilares del grupo. Auna cerró el 2025 con 1.42 millones de afiliados a Oncosalud, mientras que el ratio de pérdida médica en oncología alcanzó un nivel récord de 48.5%, indicador que refleja mejoras en eficiencia operativa dentro de este segmento, reportó Investing.com

Auna impulsa su operación regional con resultados en Perú.

Debilidad del negocio y nuevas acciones en México

En contraste, el desempeño de Auna en México fue el principal factor que presionó los resultados consolidados del grupo. En ese mercado, el ebitda ajustado cayó 21% en moneda local durante el cuarto trimestre, mientras que los márgenes se redujeron significativamente debido a la renegociación de contratos y a un proceso de estabilización del negocio.

El impacto de México también se reflejó en el puente de rentabilidad del grupo. Mientras ese mercado representó una variación negativa de S/ 34 millones en ebitda durante el trimestre, Perú aportó S/ 5 millones adicionales, y el negocio de Oncosalud contribuyó con S/ 9 millones, ayudando a mitigar parcialmente la presión sobre los resultados.

La gerencia delineó una estrategia integral de cinco puntos para restaurar el rendimiento de México, incluyendo ajustes de liderazgo con todos los roles gerenciales clave ahora ocupados, expansión de flujos de ingresos de gastos de bolsillo y corporativos, asegurando estatus de nivel preferente con los principales pagadores de seguros, mejorando la participación en aproximadamente 250 médicos que representan el 80% de los ingresos de la red, y expandiendo servicios de oncología a través de un nuevo acuerdo con un proveedor de seguros líder.

Próximos pasos de Auna

A pesar de los desafíos operativos, Auna mostró una sólida generación de caja durante el año. La compañía reportó un flujo de caja libre por S/ 582 millones en 2025, lo que representó un crecimiento interanual de 35%, además de incrementar su posición de efectivo en 42%, hasta S/ 335 millones.

De cara al 2026, la empresa proyecta una recuperación del crecimiento, con una expansión estimada de 12% en ingresos y ebitda ajustado en términos neutrales a divisas. Las proyecciones se apoyan en la esperada recuperación del negocio en México, la fortaleza sostenida de las operaciones en Perú y una mayor estabilidad en el mercado colombiano.