La inclusión en la educación superior se ha convertido en un componente clave para medir la calidad y el impacto de las universidades a nivel global. Más allá del acceso, implica garantizar condiciones que permitan a todos los estudiantes aprender, participar y desarrollarse plenamente en entornos diversos. En ese escenario, las instituciones vienen replanteando sus modelos para responder a una demanda creciente por sistemas educativos más equitativos.

Frente a esa realidad, la Universidad César Vallejo (UCV) ha dado un paso significativo al convertirse en la primera universidad del Perú en integrarse al Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Políticas de Inclusión de la UNESCO IESALC. Esta iniciativa busca colocar la inclusión y el bienestar universitario en el centro de la gestión institucional, como parte de una visión más amplia de calidad educativa.

Fortalecimiento institucional con enfoque sistémico

La participación en este programa internacional tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos directivos y académicos de la UCV para diseñar, implementar y evaluar estrategias integrales de inclusión. Este proceso no se limita a acciones aisladas, sino que articula la planificación estratégica, la gobernanza y la cultura organizacional de la universidad.

Desde sus distintos campus, la comunidad universitaria trabaja en la identificación de barreras y en la construcción de soluciones que permitan avanzar hacia entornos más accesibles e inclusivos. Asimismo, se han incorporado herramientas que permiten medir el nivel de avance en cada sede, dar seguimiento a las iniciativas y ajustar las estrategias en función de resultados concretos.

Este enfoque multicampus contribuye a consolidar una base común para la inclusión, evitando que las iniciativas dependan de esfuerzos individuales y asegurando su sostenibilidad en el tiempo.

Inclusión como eje de la calidad educativa

El trabajo conjunto con UNESCO IESALC permite a la UCV alinear sus procesos con referentes internacionales en educación superior. De esta manera, la inclusión se integra de forma transversal en ámbitos clave como la gestión académica, la planificación institucional y la toma de decisiones, con base en evidencia y datos propios de la universidad.

“Con el apoyo técnico de UNESCO IESALC, la UCV alinea su trabajo con referentes internacionales en educación superior. Esto ayuda a que la inclusión se integre de manera natural en procesos clave como la planificación institucional, la gestión académica y la toma de decisiones. Además, estas decisiones se basan en datos reales de la universidad, lo que permite avanzar con mayor claridad y coherencia”, comentó la Dra. Verónika Calderón Rojas, vicerrectora de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria de la UCV.

Un modelo con proyección regional

El fortalecimiento de capacidades también impulsa la articulación de alianzas internas y externas, la consolidación de comités de inclusión y la participación en redes de cooperación académica. Este enfoque colaborativo permite que las políticas implementadas se sostengan sobre estructuras sólidas y compartidas.

“La experiencia de la UCV con el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Inclusión demuestra que sí es posible avanzar hacia una universidad más justa e inclusiva cuando se trabaja de forma organizada, con información confiable y tomando en cuenta buenas prácticas internacionales. Además, este proceso ofrece un camino concreto que otras universidades de América Latina pueden seguir para fortalecer sus políticas de equidad e inclusión de manera estratégica, institucional y sostenible”, indicó Carmen Márquez Vázquez, docente titular de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en UNESCO IESALC.

Este proceso se proyecta como una referencia para otras instituciones de América Latina interesadas en fortalecer sus políticas de equidad e inclusión.

Formarse en una universidad que incorpora la inclusión como parte de su modelo de gestión implica integrarse a un entorno que prioriza el bienestar, la equidad y el desarrollo integral. Este enfoque no solo enriquece la experiencia académica, sino que también prepara a los estudiantes para desenvolverse en contextos diversos y en constante cambio.

Con esta iniciativa, la Universidad César Vallejo reafirma su compromiso con una educación conectada con estándares internacionales y orientada a generar impacto en la sociedad. Para conocer más sobre su propuesta formativa y programas de pregrado, visita: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado.

Reportaje publicitario