5 de mayo del 2011. Hace 15 años

BOLSA ALZA VUELO CON ENCUESTA

Trepó en 6.12% tras sondeo que revela un recorte en la distancia entre Humala y Keiko. Dólar revierte alza y cae hasta S/. 2.81. Se detiene el éxodo de los inversionistas de los fondos mutuos. Las AFP recomiendan cazar acciones baratas. El martes fueun buen día para la bolsa, tras divulgarse la encuesta encargada por el banco Morgan Stanley a Ipsos Apoyo, despejándose las dudas de los inversionistas sobre la tendencia de las elecciones. Sin embargo, no todo fue bueno, el MEF postergó una emisión de bonos por US$ 1,200 millones.

5 de mayo del 2011. Hace 15 años. Para el BCR la economía se enfría, pero el FMI teme un sobrecalentamiento.

5 de mayo del 2016. Hace 10 años

AFILIADOS DE AFP A PUNTO DE USAR SUS FONDOS PARA COMPRAR CASAS

Fondo de seguro de trabajadores dependientes subsidia las prestaciones de salud de los independientes, según Essalud. Los aportes que recibe el fondo de seguros para independientes de Essalud no serían suficientes para cubrir los gastos por los servicios que utilizan estos asegurados. Esto no solo pone en peligro al seguro independiente, sino también dificulta la sostenibilidad financiera del Seguro Social de Salud (Essalud)en su totalidad, advirtió la presidenta ejecutiva de esa institución, Virginia Baffigo.

5 de mayo del 2021. Hace 5 años

BCR INTERVINO CON US$ 3,080 MLLS. PARA FRENAR ALZA DEL DÓLAR

Tras primera vuelta, dólar se elevó 5.9% al pasar de S/ 3.621 a S/ 3.835. El Banco Central utilizó cuatro mecanismos para atenuar la volatilidad del tipo de cambio. Ayer estrenó los repos para entregar temporalmente dólares a las instituciones financieras a cambio de título de valor.