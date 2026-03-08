Las exportaciones del Perú crecieron 31.6% en enero de 2026 —en comparación con el mismo periodo del año anterior— y alcanzaron los US$ 9,192 millones. El resultado estuvo impulsado por el desempeño de los minerales, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Desempeño por sector

En detalle, los sectores tradicionales (US$ 7,202 millones) registraron un aumento de 43.3% y representaron el 78.3% del total.

En este grupo destacó la minería (US$ 6 mil 421 millones), con una evolución del 46.2%, debido al dinamismo del cobre y sus concentrados. Se consolidó, así, como el principal producto exportado.

También mostraron resultados positivos los hidrocarburos (10.9%), la pesca primaria (30.1%), y el agro, que logró la tasa más alta: 64.8%.

Proyecciones oficiales estiman un crecimiento adicional del PBI pesquero de alrededor del 1.3% en 2025. (Foto: Difusión)

Valor agregado

Por su parte, los envíos no tradicionales (US$ 1,990 millones 400 mil) experimentaron un leve incremento de 1.6% y representaron el 21.7% del total. De sus 11 sectores, 3 cerraron en azul y 8 en rojo.

Resaltó la agroindustria, que alcanzó los US$ 1,188 millones (alza de 5.5%). Su producto líder fueron las uvas frescas (US$ 494 millones). Otros con resultados positivos fueron la pesca y acuicultura (118.7%) y maderas (51.8%).

Los que exhibieron retrocesos fueron la joyería (-81%), metalmecánica (-52.5%), minería no metálica (-25.8%), textil (-9.7%), prendas de vestir (-8.7%), químicos (-4.8%), siderometalurgia (-4.7%) y varios (-0.7%).

¿Cuáles son las novedades del sector textil peruano? (Foto: Andina)

Voto de confianza

Este desempeño se da en un momento complejo. La crisis en el Medio Oriente, que podría generar volatilidad en los sectores energético y logístico, y las recientes restricciones en el suministro de gas natural refuerzan la necesidad de preservar la estabilidad política. En ese escenario, el presidente de ADEX, César Tello Ramírez, exhortó al Congreso a otorgar el voto de confianza al gabinete liderado por la ministra Denisse Miralles.

Luego de señalar que el país requiere estabilidad y continuidad para hacerle frente a estas situaciones, recordó que la gestión del presidente José María Balcázar tiene un carácter transitorio –se extenderá hasta julio próximo–, por lo que abrir un nuevo escenario de inestabilidad política resultaría contraproducente para la economía.

Tello Ramírez explicó que el comercio exterior es uno de los principales motores del crecimiento económico, generador de empleo formal descentralizado, y depende en gran medida de la confianza, seguridad jurídica y continuidad de las políticas públicas.

Por ello, consideró que otorgar el voto de confianza enviaría una señal de responsabilidad y estabilidad en un momento clave para el país.

“Cada cambio abrupto en el Ejecutivo genera periodos de transición que ralentizan decisiones, afectan la ejecución de políticas y postergan medidas urgentes vinculadas a la competitividad, la promoción comercial y la atracción de inversiones” , concluyó.

José María Balcázar, nuevo presidente del Perú. Foto: EFE/ STR

El dato:

Los principales mercados en enero fueron China (US$ 3 mil 328 millones) y EE. UU. (US$ 1,247 millones).

Algunos productos con un mayor dinamismo fueron los cátodos de cobre refinado (132.4%), las grasas y aceites de pescado (625.7%), y las preparaciones de cacao en bloques, barras o tabletas (294.8%).