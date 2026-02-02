La cooperativa agraria Norandino proyecta ampliar su planta de cobertura de cacao y alcanzar una capacidad 1,000 toneladas ante la importante demanda que existe en el mercado por este producto, informó el gerente comercial de la compañía, Santiago Paz.

El ejecutivo manifestó que la empresa exporta 40 toneladas de cobertura de cacao, teniendo todavía un gran potencial de aumento. “Perú puede avanzar exportando productos con valor agregado, principalmente en pasta (produce alrededor de 1,000 toneladas de pasta de cacao) y cobertura de cacao”, señaló.

De hecho, en el 2025, la cooperativa registró S/ 267 millones en exportaciones, lo que significó un crecimiento de 167% frente a los S/ 100 millones registrados en el 2024. El representante destacó que el 60% de los ingresos de exportación corresponde a café, mientras que un 30% alude a cacao y derivados, y un 10% a panela y bonos de carbono

El vocero indicó que el crecimiento obedece al alto precio que recibió el café y el cacao en los destinos internacionales , así como al mayor volumen despachado de estos productos, reportó Agraria.pe

La empresa dispone de una planta de procesamiento en Piura.

Santiago Paz López, gerente comercial de la Cooperativa Agraria Norandino. (Andina).

Perspectivas de Norandino en 2026

Respecto al negocio de la panela, Paz reconoció que falta volumen de producción para atender la alta demanda que tiene este producto en el mercado, sobre todo, en el europeo. “Estamos viendo donde buscar más panela, nos interesa crecer en más área, tenemos una demanda que no la podemos atender”, agregó.

Asimismo, el ejecutivo esperó que el precio de café no se contraiga, debido a que el stock mundial de este producto es bajo. En el caso de cacao, se proyecta que el precio no disminuya mucho .

“Nosotros estamos en el sector de café y cacao orgánico donde está la oportunidad de los pequeños productores. Creo que ahí tenemos la ventaja para competir”, finalizó.

El dato

Norandino inició las exportaciones de mango este año.

LEA TAMBIÉN: Norandino inicia exportación de mango orgánico a Países Bajos