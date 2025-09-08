La cooperativa agraria Norandino, con productores asociados principalmente en Piura y Cajamarca, obtuvo un préstamo de más de S/ 4 millones, el cual le permitirá fortalecer su capacidad de acopio de café.

El crédito fue otorgado por Agrobanco, a una tasa de 3.5% anual, bajo la modalidad de warrant con recursos del Fondo AgroPerú del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Al respecto, el presidente de Norandino, Ever Castillo Julca, señaló que el préstamo constituye un respaldo fundamental para garantizar el acopio de café en condiciones favorables, generando confianza y mejores ingresos para los productores organizados.

En la entrega simbólica del crédito, participación el presidente del Directorio de Agrobanco, Percy Medina Morales; el gerente general de Agrobanco, Ricardo Lora Álvarez; el jefe de la Agencia Sullana de Agrobanco, Johnny Guerrero Saucedo; el presidente de la Cooperativa Agraria Norandino, Ever Castillo Julca; así como el gerente general de dicha cooperativa, Omar Guerrero Alberca. (Foto: Difusión)

LEA TAMBIÉN: Café peruano llega a más de 90 mercados internacionales

Diversificación de productos

El año pasado, Norandino informó sobre el inicio de sus exportaciones de cobertura de chocolate con cacao de origen amazónico. Para ese primer envío se consideraron 10 toneladas, con destino a Países Bajos.

“El cacao Amazonas es el único que tiene denominación de origen y proviene de plantaciones nativas que en este caso involucra a 500 familias productoras de la región amazónica, agrupadas en la Cooperativa Agraria Central de Productores de Amazonas (CEPROAA), socia jurídica de Norandino”, indicó entonces el gerente comercial, Santiago Paz.

Dicha cobertura de cacao será utilizada en la elaboración de productos premium en Alemania y otros países europeos, reportó Agraria.

LEA TAMBIÉN: Precio del café peruano sube en marzo pese a caída en volumen exportado