Norandino tiene productores asociados, principalmente, en Piura y Cajamarca. (Foto: Yana Nadolinska / Pexels)
La , con productores asociados principalmente en Piura y Cajamarca, obtuvo un préstamo de más de S/ 4 millones, el cual le permitirá .

El crédito fue otorgado por Agrobanco, a una tasa de 3.5% anual, bajo la modalidad de warrant con recursos del Fondo AgroPerú del .

Al respecto, el presidente de Norandino, Ever Castillo Julca, señaló que el préstamo constituye un respaldo fundamental para garantizar el acopio de café en condiciones favorables, generando confianza y mejores ingresos para los productores organizados.

En la entrega simbólica del crédito, participación el presidente del Directorio de Agrobanco, Percy Medina Morales; el gerente general de Agrobanco, Ricardo Lora Álvarez; el jefe de la Agencia Sullana de Agrobanco, Johnny Guerrero Saucedo; el presidente de la Cooperativa Agraria Norandino, Ever Castillo Julca; así como el gerente general de dicha cooperativa, Omar Guerrero Alberca. (Foto: Difusión)
Diversificación de productos

El año pasado, Norandino informó sobre el inicio de sus . Para ese primer envío se consideraron 10 toneladas, con destino a Países Bajos.

“El cacao Amazonas es el único que tiene denominación de origen y proviene de plantaciones nativas que en este caso involucra a 500 familias productoras de la región amazónica, agrupadas en la , socia jurídica de Norandino”, indicó entonces el gerente comercial, Santiago Paz.

Dicha cobertura de cacao será utilizada en la elaboración de productos premium en y otros países europeos, reportó Agraria.

