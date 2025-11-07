La cooperativa agraria Norandino, con productores asociados principalmente en Piura y Cajamarca, iniciará exportaciones de mango a Holanda. De este modo, la organización cuya principal actividad es la exportación de café, gana espacio en un nuevo destino con sus productos.
“En estos días he estado en Holanda, donde hemos sostenido reuniones con compradores de mango fresco y procesado, acordando el inicio de exportaciones a partir del próximo mes. También hemos avanzado con compradores de cacao y con fuentes financieras que permitirán respaldar la cosecha actual y los planes de inversión futuros”, señaló Santiago Paz, gerente de Exportaciones de cooperativa Norandino.
El representante recordó que Norandino empezó la exportación de pulpa de mango en la campaña 2024/2025, con la proyección de despachar 70 toneladas de dicho producto. En ese momento, el total de envíos se realizó a un solo cliente en Francia.
Financiamiento para Norandino
Recientemente, la cooperativa obtuvo un préstamo de más de S/ 4 millones, el cual le permitirá fortalecer su capacidad de acopio de café.
El crédito fue otorgado por Agrobanco, a una tasa de 3.5% anual, bajo la modalidad de warrant con recursos del Fondo AgroPerú del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Al respecto, el presidente de Norandino, Ever Castillo Julca, señaló que el préstamo constituye un respaldo fundamental para garantizar el acopio de café en condiciones favorables, generando confianza y mejores ingresos para los productores organizados.
