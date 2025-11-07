Norandino llegará con mango a Holanda desde el próximo mes. (Foto: Difusión)
Norandino llegará con mango a Holanda desde el próximo mes. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La , con productores asociados principalmente en Piura y Cajamarca, iniciará exportaciones de mango a Holanda. De este modo, la organización cuya principal actividad es la exportación de café, gana espacio en un nuevo destino con sus productos.

“En estos días he estado en Holanda, donde hemos sostenido reuniones con compradores de mango fresco y procesado, acordando el inicio de exportaciones a partir del próximo mes. También hemos avanzado con compradores de cacao y con fuentes financieras que permitirán respaldar la cosecha actual y los planes de inversión futuros”, señaló Santiago Paz, gerente de Exportaciones de cooperativa Norandino.

El representante recordó que Norandino empezó la exportación de pulpa de mango en la campaña 2024/2025, con la proyección de despachar 70 toneladas de dicho producto. En ese momento, el total de envíos se realizó a un solo cliente en Francia.

LEA TAMBIÉN: Cooperativa: “(En nororiente) es más fácil vender una gallina que ir a una institución financiera”

Financiamiento para Norandino

Recientemente, la cooperativa obtuvo un préstamo de más de S/ 4 millones, el cual le permitirá .

El crédito fue otorgado por Agrobanco, a una tasa de 3.5% anual, bajo la modalidad de warrant con recursos del Fondo AgroPerú del .

Al respecto, el presidente de Norandino, Ever Castillo Julca, señaló que el préstamo constituye un respaldo fundamental para garantizar el acopio de café en condiciones favorables, generando confianza y mejores ingresos para los productores organizados.

Café es el principal producto de exportación de Norandino. (Imagen: Andina)
Café es el principal producto de exportación de Norandino. (Imagen: Andina)
LEA TAMBIÉN: Norandino proyecta exportar 100,000 quintales de café este 2024

TE PUEDE INTERESAR

Norandino obtiene préstamo para fortalecer capacidad de acopio de café
Norandino apuesta por nuevo producto: cobertura de chocolate llega a Europa
Norandino proyecta exportar 100,000 quintales de café este 2024

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.