Hace aproximadamente dos años, la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY), propietaria de Anadarko Petroleum y de su sucursal en Perú, inició la tercera fase de perforación exploratoria en el lote Z-62. Este se ubica en altamar, entre 40 y 60 millas náuticas frente a la costa de la región La Libertad. Actualmente, la compañía estadounidense proyecta una nueva campaña de perforación en la zona. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Para ello, Anadarko Perú presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), con el fin de ejecutar nuevas actividades de exploración de hidrocarburos en el mar.

LEA TAMBIÉN Chevron con interés en otras áreas más allá de lotes con Anadarko, esto dice Perupetro

Según la empresa, la iniciativa responde a la necesidad de asegurar el suministro energético del país, así como al potencial impacto económico que podría generar para el Estado. Asimismo, sostiene que la exploración permitiría identificar nuevas reservas y contribuir al sostenimiento de la producción nacional de hidrocarburos.

La perforación en el Lote Z-62 se realizaría mediante una unidad flotante (MODU), sin el uso de plataformas fijas en el lecho marino. Foto: Andina

La nueva campaña de perforación de Anadarko

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), se prevé la perforación de cinco pozos exploratorios y diez pozos confirmatorios , con el objetivo de determinar la existencia de reservas de gas y/o petróleo en la zona. La empresa precisa que ninguno de estos pozos corresponde a la fase de producción; sin embargo, podrían convertirse en productivos a futuro, siempre que se obtenga la certificación ambiental necesaria para la etapa de explotación.

En esa línea, el documento señala que las actividades en el Lote Z-62 se realizarán mediante una unidad móvil de perforación flotante (MODU, por sus siglas en inglés). Esta infraestructura se mantendrá en el punto de operación a través de un sistema de posicionamiento dinámico o mediante anclajes temporales.

LEA TAMBIÉN Gigante Chevron oficializa su ingreso al mercado de hidrocarburos de Perú: los detalles

Asimismo, se detalla que la MODU es una unidad autocontenida, al integrar todas las facilidades necesarias tanto para la perforación como para el alojamiento del personal a bordo. En contraste, el estudio descarta el uso de plataformas fijas ancladas al fondo marino con estructuras metálicas, de acuerdo con el análisis de alternativas presentado por la empresa.

En cuanto a la logística, el proyecto calcula el uso de dos embarcaciones de apoyo para las operaciones de la MODU durante la ejecución de cada pozo. Estas naves realizarían, en promedio, tres viajes de ida y vuelta por semana entre el puerto y la zona de perforación. A ello se suma al menos una embarcación adicional destinada a labores de vigilancia.

El EIA-d indica también que todas las embarcaciones contarán con instalaciones de alojamiento y cumplirán con las exigencias de la normativa marítima vigente, precisando además que este tipo de soporte logístico es habitual en proyectos de perforación exploratoria costa afuera.

En cuanto al proceso técnico, se contempla el uso de un sistema de perforación rotativa con top drive , que permite avanzar en el pozo mediante la rotación de la tubería y la presión ejercida sobre la broca. En una primera fase, denominada perforación sin riser, la unidad desciende la sarta de perforación hasta el fondo marino y utiliza agua de mar para facilitar la perforación, removiendo sedimentos que son descargados en el lecho marino.

Al alcanzar la profundidad prevista, se instala una tubería de revestimiento para asegurar la estructura del pozo y evitar su colapso. Luego, se realiza el proceso de cementación, que consiste en inyectar cemento para sellar el pozo, aislar las formaciones y garantizar su estabilidad.

La iniciativa de Anadarko, actualmente en evaluación por el Senace, implica una inversión estimada de US$ 995,4 millones. Foto: Andina

Monto de inversión y tiempo de vida útil

Para la perforación de los 15 pozos en el mar, la multinacional estima una inversión total de US$ 995.4 millones (alrededor de S/ 3,483.9 millones). Este monto se distribuye principalmente en la etapa de perforación exploratoria, que concentra US$ 910.2 millones y se desarrollaría en un periodo de 27 meses. A ello se suman US$ 45.3 millones destinados a la fase de movilización, con una duración de seis meses, y US$ 39.9 millones para las actividades de abandono.

En cuanto al cronograma, la vida útil del proyecto se estima en aproximadamente tres años . Durante este periodo se ejecutarán las etapas de movilización, perforación —que incluye tanto los pozos exploratorios como los confirmatorios— y abandono, además de la desmovilización final. El estudio precisa que algunas de estas actividades pueden superponerse y que la continuidad de la perforación estará sujeta a los resultados obtenidos en los primeros pozos.

LEA TAMBIÉN Perú registra caída en contratos de exploración hidrocarburífera al cierre de 2024